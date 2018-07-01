Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 13:00

Akdeniz Olimpiyatları’nda tekvandocular 7’da 6 yaptı

Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden 7 milli tekvandocu 2’si altın madalya olmak üzere 6 madalya kazandı.

Akdeniz Olimpiyatları’nda tekvandocular 7’da 6 yaptı

01 Temmuz 2018 13:00


İspanya’nın Tarragona şehrinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları’nda tekvando müsabakaları sona erdi. Türkiye, 4’ü erkek 3’ü bayan olmak üzere 7 sporcu ile katıldığı organizasyonu 6 madalya ile tamamladı. Toplam 26 ülkeden sporcuların yer aldığı organizasyonda milli tekvandocular 2 altın ve 4 bronz madalya elde etti.


Bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve 57 kiloda İrem Yaman, şampiyonu olmayı başardı. +67 kiloda Nafia Kuş ile, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, 80 kiloda Yunus Sarı ve +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalyanın sahibi oldu.



"2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda durmadan çalışıyoruz"


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, milli takım kafilesini kutlayarak, "7 sporcuyla katıldığımız organizasyonu 6 madalya ile tamamlayarak ülkemizi temsil ettiğimiz organizasyonda görevimizi yerine getirdik. Madalya kazanamayan tek sporcumuz da altın vuruşla maçını kaybetti. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç