Akdeniz Oyunları’nda atıcılık müsabakaları sona erdi

Akdeniz Oyunları Atıcılık müsabakaları sona erdi.
Akdeniz Oyunları Atıcılık müsabakaları sona erdi.
Günün müsabakaları;
10 M Havalı Tüfek Bayanlar kategorisinde yarışan milli sporcu Şeymanur Koca, sıralama müsabakasında attığı 613.1 puanla müsabakayı 18. sırada tamamladı. 10 M Havalı Tüfek Erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Ömer Akgün, sıralama müsabakasını 621.7 puanla tamamlayarak 2. sırada çıktığı final etabında attığı 161.7 puanla müsabakayı 6. sırada tamamladı.
Trap Bayanlar kategorisinde yarışan milli sporcu Safiye Sartürk, sıralama müsabakasında attığı 111 puanla final müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Final müsabakasında 24 puan atan milli sporcu müsabakayı 5. sırada tamamladı. Trap Erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Oğuzhan TÜZÜN, sıralama müsabakasında attığı 116 puanla 13. sırada yer alırken, aynı müsabakada yarışan milli sporcu Nedim Tolga TUNÇER 115 puan atarak müsabakayı 17. sırada tamamladı.