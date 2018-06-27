Akdeniz Oyunları’nda milli güreşçiler madalyaları topladı

Akdeniz Oyunları’nda güreşçiler toplamda 13 madalya toplayarak tarih yazdı.

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda Türkiye güreşte toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarının altına daha imza attı. Bugün yapılan kadınlar finalinde mücadele eden güreşçiler 4 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Fransız Julie Sabatie’yi 7-3, 55 kiloda Bediha Gün İspanyol Grachiela Sanchez’i 2-0, 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak Tunus’lu Marva Amr’ı 2-1 yenerek altın madalya kazandı. 68 kiloda Türkiye’yi temsil eden Buse Tosun’da İtalyan Caneva Dalma ile 9-9 berabere kaldı. Milli güreşçi sayı avantajı ile maçı kazanarak altın madalya kazanan diğer sporcu oldu. 53 kiloda Aysun Erge ise gümüş madalyada kaldı. Türkiye böylelikle Akdeniz Oyunları’nda serbest stilde 2 altın 2 bronz, grekoromen stilde 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve kadınlarda 4 altın bir gümüş olmak üzere 8 altın, 2 gümüş, 3 bronz ile toplam 13 madalya kazandı. Şampiyonada 14 kişilik bir ekip ile mücadele eden güreş milli takımlar toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarının daha altına imza attı.

Şampiyon sporcular yarın saat 16.10’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacaklar.