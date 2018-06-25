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25 Haziran 2018 15:14

Akdeniz Oyunları’nda serbest güreşçilerden 3 yarı final

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 18.

Akdeniz Oyunları’nda serbest güreşçilerden 3 yarı final

25 Haziran 2018 15:14

Akdeniz Oyunları’nda serbest stilde ülkemizi temsil eden güreşçilerden 3 yarı final geldi.


65 kg’da Selahattin Kılıçsallayan Mısırlı İbrahim Aly’i (12-2) sayı tuşuyla yendi. Milli güreşçi yarı finalde Avrupa 3.’sü Sırp Steven Micic ile karşılaşacak. 74 kg’da Muhammet Demir İspanyol Lopez Torres Agusti’yi (10-0) sayı tuşuyla yendi. Demir, yarı finalde Dünya Şampiyonu Küba asıllı İtalyan Frank Chamizo Marques ile karşılaşacak. 97 kg’da Yunus Emre Dede, Yunan Timofei Xenidis’i (7-6), Cezayirli Farad Mohammed’i (7-3) yenerek yarı finale yükselmeyi başardı. Yunus Emre, yarı finalde Rus asıllı Makedon Muhammedhadci Nurov ile karşılaşacak.


86 kg’da Ahmet Bilici sıklette 5 güreşçi olduğu için Nordic sisteminde tüm rakipleri ile karşılaşıyor.


Serbest stilde yarı finaller TSİ 18.00’da, Grekoromen Finalleri ise saat 19.00’da başlayacak.




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