Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 20 MW'lık Van güneş santrallerinde elektrik üretimi başladı

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Van Edremit'te toplam 20 MW gücündeki iki lisanslı güneş santrali enerji üretimine başladı. Şirketin gelecek yıl aynı bölgede yapımı başlanacak üçüncü lisanslı güneş santralinin de devreye girmesiyle Türkiye'nin güneşlenme süresi en yüksek illerinden Van, 30 MW'lık güneş enerji santraline kavuşmuş olacak. Üç santral tam 120 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye'nin en büyük güneş ve rüzgar enerjisi kredisini aldıktan sonra 5 bölgede 327 MW gücünde 13 yerli enerji santralinin yapımına hız veren Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerindeki yatırımlarını ardı ardına hayata geçiriyor. Son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin önemli bir oyuncusu haline gelen Akfen Yenilenebilir Enerji'nin lisanslı güneş projelerinden ikisi Van'da elektrik üretimine başladı.

Yapılan bilgilendirmede; Eylül ayı sonunda ardı ardına kabulleri yapılan Van Edremit ilindeki Omicron Erciş ve Omicron Engil santralleri toplam 20 megavat gücüne sahip. Santraller üretilen enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye'ye ulaştırarak 80 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak. Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından Van'da yapımına başlanacak 10 MW gücündeki lisanslı projenin üçüncü santrali PSI Engil ise gelecek yıl devreye alınacak.

Van Gölü'nün hemen yanında sıralanıyorlar

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illerinden Van'da işletilecek olan 3 santral Van Gölü'nün yanı başındaki toplam 600 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Yıllık 60 GWh elektrik üretmesi beklenen santraller, 25 bin 804 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecekler. Yaklaşık 66 milyon dolara mal olacak güneş santralleri sayesinde Van önemli bir ekonomik değere kavuşurken, 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak.