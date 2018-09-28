Akfen'in Konya'daki 3 güneş santrali elektrik üretimine başladı

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Konya'da toplam kurulu gücü 30 MW olan üç lisanslı güneş santrali de enerji üretimine başladı. Ürettiği enerjiyi uluslararası sistemden Türkiye'ye yayacak Konya santralleri 120 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye'nin en büyük güneş ve rüzgar enerjisi kredisini aldıktan sonra 5 bölgede 327 MW gücünde 13 yerli enerji santralinin yapımına hız veren Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerindeki yatırımlarını ardı ardına hayata geçiriyor. Son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin önemli bir oyuncusu haline gelen Akfen Yenilenebilir Enerji'nin geçen hafta Van'da devreye giren 20 MW'lık lisanslı güneş projelerinin ardından, Konya'da da üç güneş enerjisi santrali de elektrik üretimine başladı.

Yapılan bilgilendirmede; her biri 10 MW gücünde olacak santrallerden Konya Sarayönü'ndeki ME-SE GES'in yanı sıra Konya Ereğli'deki Yaysun ve MT Doğal GES santralleri toplamda 30 MW kurulu güce sahip durumda bulunuyor. Üretilen enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye'ye ulaştıracak Konya güneş santralleri 120 bin kişinin enerji ihtiyacını da karşılayacak. Konya yatırımlarının devreye girmesiyle Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin üretimde toplam kurulu gücü 303 MW'a ulaşırken, şirketin yıllık enerji üretim kapasitesi toplam 1.051 GWs'e çıktı.

Konya'nın öncü güneş projeleri olacaklar

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illeri arasında bulunana Konya'da işletilmeye başlanılan 3 santral toplam 573 dönümlük arazi üzerinde bulunurken, yıllık 59,6 GWh elektrik üretmesi beklenen santraller, 37 bin 652 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecek. Üç güneş santrali projesinin toplam yatırım tutarı 65 milyon dolar olarak gerçekleşirken, güneş santralleri sayesinde Konya önemli bir ekonomik değere kavuşacak.