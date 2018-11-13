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Akgün Akova'nın ‘İçimden Geçen Yolda' adlı yeni kitabı raflarda

Yazar Akgün Akova’nın ‘İçimden Geçen Yolda’ adlı yeni kitabı raflarda yerini aldı.

Yazar Akgün Akova'nın ‘İçimden Geçen Yolda' adlı yeni kitabı raflarda yerini aldı.


Yazar Akgün Akova uzun bir aradan sonra ‘İçimden Geçen Yolda' adlı yeni kitabıyla okurlarıyla buluşuyor. Kitabı KaraKarga Yayınları'ndan çıkan Akova yazılarında yine özgünlüğünü ortaya koyuyor ve olaylara, durumlara hiç düşünmediğimiz açılardan bakıyor. Yıllar boyunca gördüklerini, deneyimlediklerini, dinlediklerini kendine özgü anlatımıyla paylaşan Akova okurlarını öykülere, şiirlere, düşlere karışan eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor.

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