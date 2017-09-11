Hasan Akgün, “Sevgili öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması, ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşabilmesi için Atatürk’ün yolundan, bilimin ışığından ayrılmayın” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2017 -2018 Eğitim Öğretim yılının açılışına yönelik olarak yayımladığı mesajında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada önceliğinin eğitim olacağını belirterek, “Yeni eğitim ve öğretim döneminde bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılar diliyorum” dedi.

“Eğitim en önemli basamaktır”

Başkan Akgün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz; uzun bir yaz tatilinin ardından 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlayacak olmasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin geleceği, yarınlarıdır. Eğitim ve öğretim olgusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çıkmamız gereken merdivenin en önemli basamağıdır. Eğitim ve öğretim; bireyin tüm yaşamı boyunca gereksinim duyduğu bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırıldığı, zeka ve yeteneklerinin ortaya çıkarılarak geliştirildiği önemli bir süreçtir. Bilgiye ulaşmanın yollarını araştıran, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen başarılı bir nesil yetiştirmek, eğitim ve öğretime verilen önemle doğru orantılıdır. Çağdaş bir geleceğe açılan kapının anahtarı eğitimdir. Sevgili öğrenciler işte bu bilinçle, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması, ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşabilmesi için Atatürk’ün yolundan, bilimin ışından ayrılmayın. Bizler de, Büyükçekmece genelinde eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz hedefe ulaşabilmek için yaptığımız titiz çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyor, yeni eğitim öğretim döneminde sonsuz başarı dileklerimle tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum.”