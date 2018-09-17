Akhisarspor, Susiç'in sözleşmesini feshetti

Akhisarspor, Teknik Direktör Safet Susiç'in sözleşme fesih belgelerini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ulaştırdı. Bunun neticesinde de ayrılık resmileşmiş oldu.

Akhisarspor, Teknik Direktör Safet Susiç'in sözleşmesini feshetti. TFF'ye ulaştırılan belgeler sonucu ayrılık resmileşti ve Manisa ekibi de yeni antrenörünü bulmak için çalışmalarına başladı. Susiç yönetimindeki Akhisarspor, Süper Lig'in ilk 5 haftasında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucu topladığı 2 puanla son sırada yer almıştı.