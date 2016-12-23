Âkif-i Sâni Ali Ulvi Kurucu’yu anma etkinliği düzenlenecek

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ortaklığıyla Âkif-i Sâni Ali Ulvi Kurucu Özel Etkinliği düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında yapılacak panele; Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Mustafa Uzun ve Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı konuşmacı olarak katılacak. Panelistler, şairin hayatı ve hatıraları ile ilgili katılımcıları bilgilendirecek. Ali Ulvi Kurucu’nun genç okurları, onun “Hatıralar” adlı kitabında en çok etkilendikleri hatıraları program kapsamında dinleyicilerle paylaşacak. Panel, Sultanahmet Kızlarağası Medresesi TYB İstanbul Şubesinde 23 Aralık Cuma günü saat 17.00’de başlayacak.