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15 Mayıs 2018 12:02

Akıllara durgunluk veren olayda sevindirici gelişme

Yaklaşık 2,5 yıldır çocuğunu bulmak için gözyaşı döken Sinem Gürle’ye müjdeli haber Esra Erol’dan geldi.

Akıllara durgunluk veren olayda sevindirici gelişme

15 Mayıs 2018 12:02

Acılı annenin kayıp olan 6 yaşında ki oğlu Muhammed Mustafa bulundu.


Babası Nafız Gürle tarafından kaçırıldığı iddia edilen 6 yaşında ki Muhammed Mustafa bulundu. 2,5 yıldır çocuğunu bulmak için gözyaşı döken Sinem Gürle’ye müjdeli haber Esra Erol’dan geldi. Atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol’da" programına geçtiğimiz günlerde katılan Sinem Gürle, eşi Nafiz Gürle’nin 6 yaşındaki oğlunu da alarak, ablası Aslıhan Zengin’le beraber kaçtığını iddia etmişti. Ankara’da ikamet ettiği düşünülen Nafiz Gürle’ye Esra Erol’un ekibi ulaştı.


Eşi Nafiz Gürle’nin kaçırdığı 6 yaşındaki çocuğu Muhammed Mustafa’yı 2.5 yıldır her yerde arayan Sinem Zengin Gürle, Atv’de yayınlanan Esra Erol’da programına başvurdu ve Esra Erol, 1 aydan kısa sürede Muhammed Mustafa’yı bularak, acılı annenin gözyaşlarına son verdi.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekibiyle beraber sokak sokak gezerek, şüpheli her adrese giden Esra Erol’da ekibi, 2,5 yıldır kayıp olan 6 yaşındaki Muhammed Mustafa’yı buldu.


“Hiç umudum yoktu”


Yıllardır oğlunu arayan anne Sinem Zengin Gürle “Hiç inanmıyordum, umudum kalmamıştı. Allah sizden razı olsun, siz olmasaydınız bulamazdım” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.




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