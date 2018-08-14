Akıllı Böcek Arıkovanı’nda fonlanıyor

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, çocukların teknolojilerin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi olmalarını sağlayacak girişimlere destek olmaya devam ediyor. Yapılan şirket açıklamasına göre fonlaması devam eden ürünlerden biri olan Etkinbot Akıllı Böcek Robotik Eğitim Kiti, modern teknoloji çağının temelini oluşturan robotik, kodlama ve elektronik alanlarında eğitimleri eğlenceli bir oyuna çevirerek sunuyor. Bu sayede, çocukların eğitimlere olan ilgisini sürekli canlı tutuluyor ve elektronik, robotik ve kodlama öğrenmesini sağlıyor.

Ek karta ihtiyaç duymuyor

Akıllı Böcek geliştirme pinleri aracılığıyla, harici bir elektronik geliştirme kartına ihtiyaç duymadan, tüm elektronik geliştirme uygulamaları yapılabilen kitle, okuma yazma bilen tüm çocuklar, yabancı dil engeli olmaksızın basit arayüzlü, eğitici kontrol programı ile senaryolar oluşturabiliyor.

Oyun havasında geçen eğitimlerde oluşturdukları senaryolar ile temel kodlama algoritmalarını ve sensörlerin çalışma mantığını öğrenen çocuklar, kendilerini geliştirdikçe kaynak kodlarını okumaya başlıyor ve ilerleyen süreçlerde kendi kodlarını yazabiliyorlar.

Temelleri 2017’de atıldı

STEM eğitim programı kapsamında, özel okullar, devlet okulları, özel kurslar ve maker atölyelerinde verilen robotik, kodlama, elektronik ve Kendin Yap (Maker) eğitimlerinde kullanılmak üzere tasarlanan, yerli ürün Etkinbot Akıllı Böcek Eğitim Kiti, yerleşik olarak kullanıcı butonu, reset butonu, buzzer, USB girişi, RGB Led, uyarı Ledleri, çizgi izleme sensörleri ve geliştirme pin setleri özellikleri ile tasarlandı. Mart 2017’de temelleri atılan ürünün geliştirme ve üretim süreçleri ise Temmuz 2018’de sonuçlandı.