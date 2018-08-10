Akıllı merceklerle kusursuz bakış dönemi

Katarakt gibi çeşitli nedenlerle gözümüzün içinde bulunan lensin görme yeteneğinde azalmaya yol açması artık günümüz tıp teknolojileri sayesinde kolayca çözümlenebiliyor. İlerleyen yaşla beraber deforme olan kendi göz merceğimizin yerine yerleştirilen yapay akıllı lensler yakın, orta ve uzak görüşü mükemmel hale getiriyor. İlerleyen yaşla birlikte gözün içindeki doğal lensin esnekliğini kaybettiğini ve zamanla katarakt oluştuğunu belirten İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Göz Hastalıkları Uzmanı Ali Ofluoğlu, doğal göz içi lenslerimizin akıllı lenslerle değiştirilerek bu sorunun kolayca çözüldüğünü söyledi. Op. Dr. Ali Ofluoğlu şunları söyledi: “İlerleyen yaşla beraber gözün içindeki doğal lens önce esnekliğini kaybeder, artık yakına bakarken şekil değiştiremez ve yakına odaklanamaz, daha ileriki yaşlarda da saydamlığını kaybeder ve katarakt oluşur. Yaşla beraber esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz, yenisi ile değiştirilebilir bir lenstir. Deforme olan doğal lensimizin yerine akıllı lens adı verilen yapay bir lens konulur. Tıptaki adıyla Multifokal Lens adı verilen akıllı lensler artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilir ve kişiye her mesafede net bir görüş kazandırır. Akıllı lens takılan hastada göz numarası bir daha hiç ilerlemez ve bu gözde bir daha katarakt oluşamaz.”

Operasyon çok kısa sürüyor

Akıllı lens operasyonunun kısa sürdüğünü ve hastaların çabuk iyileştiğini kaydeden Op. Dr. Ali Ofluoğlu şöyle devam etti: “Her bir göz ayrı günlerde yaklaşık 10 dakika süren bir işleme tabi tutulur. Genel anestezi yerine gözler göz damlası ile uyuşturulur. Katarakt cerrahisinde en sık kullanılan yöntem FAKO yöntemidir. FAKO yönteminde göz içine 2,2 mm’lik kesiden girilir. Katarakt gelişmiş göz içi merceği ultrasonik ses dalgaları yayan bir cihazla göz içinde parçalanarak emilir. Yapay, katlanabilir bir lens göz içine yerleştirilir. Kesi küçük olduğundan dikiş atılmaz, hasta aynı gün taburcu olur. Ameliyat sonrası göz bandajlanır, hasta evine gider, bir gece göz bantlı kalır ve ertesi gün gözden bandaj alınır. Hasta aynı gün görmeye başlar. Birkaç gün içinde diğer göze de aynı işlemler uygulanır.”

Akıllı lenste hasta seçimi önemli

Op. Dr. Ali Ofluoğlu akıllı lens uygulamasında hasta seçiminin önemli olduğunu vurgulayarak, kimlere uygulanabileceğini şöyle anlattı: “Akıllı lensler 55 yaşını geçmiş, uzakta veya yakında ya da her ikisinde görme sorunu yaşayan ve gözlüklerinden ömür boyu kurtulmak isteyen herkese uygulanabilir. Akıllı lens takılan her göz kendi başına hem uzağı, hem yakını görebilecektir. Numara artık ömür boyu ilerlemeyecektir ve gözde bir daha hiç katarakt gelişmeyecektir. Daha önce göz lazer operasyonu geçirmiş kişiler de, eğer göz içi lenslerindeki deformasyon nedeniyle görme azalması, uzağı veya yakını görememe sorunu yaşıyorlarsa akıllı lens ile düzeltilebilirler. Eğer kişide katarakt varsa ve katarakt ameliyatından sonra hem uzağı hem de yakını gözlüksüz görmek istiyorsa yine akıllı lens ilk seçenektir.”

Bu kişilere uygulanmıyor

Op. Dr. Ali Ofluoğlu; diyabet nedeniyle göz içinde kanama veya sarı noktada ödem olanlara, sarı nokta hastalığı nedeniyle görme merkezinde ödem veya kanama olanlara, glokom nedeniyle ileri düzeyde optik sinir hasarı bulunanlara ve yüzde 50’nin üzerinde göz tembelliği bulunanlara akılı lens uygulamasının yapılmadığını sözlerine ekledi.