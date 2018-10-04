Akıllı spor giyim alışverişi için tüyolar

Boyner'in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Alyanak, spor yaparken doğru kıyafet seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Boyner'in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Alyanak spor yaparken hem sağlık hem de motivasyon ve dayanıklılığı artırmak için spor kıyafet seçiminin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, spor kıyafeti seçerken dikkate edilmesi gerekenleri açıkladı.

Ayakkabı, spor kıyafeti seçiminde en çok dikkat edilmesi gerekenlerin başında yer aldığını söyleyen Alyanak, "Yanlış ayakkabı tercihi spor yaparken vücudunuzda hasarlara yol açabilir. Ayakkabı seçimi yapılan spora göre olmalıdır. Koşu ayakkabısı ile basketbol oynamak gibi amacı dışında spor ayakkabı kullanmak sakatlanmalara ve ayaklarınızda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ayakkabı tercihinizi yaparken hava durumu ve mevsim koşullarını da mutlaka dikkate almalı, outdoor sporlar için su geçirmez ve kaydırmaz modelleri tercih edilmeli" dedi.

Spor kıyafeti seçerken dikkat edilmesi gereken çok önemli diğer bir konu da kıyafetlerin kumaşı olduğunun altını çizen Alyanak, "Sportif aktivite sırasında ter atılacağından çabuk kuruyan ve nefes aldıran kumaşları tercih edilmeli. Bu iki özellik de spor kıyafetlerinin üzerinde genellikle ek olarak belirtilir. Bu özellikler sayesinde hem spor yaparken vücudunuzun ısısı dengelenir hem de kıyafetleriniz ıslanmaz ve spor performansınız artış gösterir" ifadelerini kullandı.

Bora Alyanak, spor yaparken dikkat edilmesi gereken diğer bir hususun aşırı bol kıyafetlerin tercih edilmemesi gerektiğini kaydederek, "Bol kıyafetler rahat hareket etmeye engel olacak, spor yaparken ayağınıza ya da başka yerlere takılma riski taşıyacağından tehlikeli olacak ve spor performansınızı negatif etkileyecektir. Bununla birlikte çok dar kıyafetler de tercih edilmemelidir. İçinde rahat hareket edilemeyecek kıyafetler spor yapmanızı zorlaştıracaktır. Bu sebeple spor kıyafetleri satın alırken rahatlıkla hareket edebileceğiniz esneklikte olmasına dikkat edilmeli" dedi.

Yapılan spor türü ve mekanın da kıyafet seçiminde önemine değinen Alyanak, "Dış mekanda yapılan sportif aktivitelerde rüzgardan ve yağmurdan koruma özelliğine sahip kıyafetler, iç mekanda yapılan sporlar için ise teri hızlı çeken ve nefes alabilen kumaşlar tercih edilmelidir. Güneşli havalarda yapılan koşu ve yürüyüş gibi sportif faaliyetlerde mutlaka şapka ve gözlük takarak güneşin zararlı etkilerinden korunmalısınız. Doğru iç çamaşırı seçimi de en az spor kıyafeti kadar önem taşımakta ve performansı etkilemektedir. Vücudu doğru şekilde saran, nefes alan ve teri emen iç çamaşırları tercih edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Boyner'in Türkiye'de spor giyimin en avantajlı adreslerden biri olduğunu belirten Alyanak, 4-14 Ekim tarihleri arasında aktif spor ve denim kategorilerinde gerçekleştirilen kampanyadan da bahsederek, "Türkiye genelinde 38 ildeki 95 mağazamızda ve internet sitemizde Hopi iş birliğinde milyonlarca müşterimize avantaj sağlayacak yeni bir kampanya gerçekleştiriyoruz. Aktif spor ve denim kategorimizi kapsayan kampanyada 4-14 Ekim 2018 tarihleri arasında bütün müşterilerimizi mağazalarımıza ve internet sitemize bekliyoruz" dedi.