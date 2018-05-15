Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), geçen yıllardaki başarılı performansını 2018 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada şirket, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla AVM kira gelirlerini yaklaşık yüzde 20 arttırırken, FAVÖK marjını da yüzde 67 mertebesine getirmeyi başardı. Öte yandan sahibi olduğu AVM’lerdeki doluluk oranları Akasya ve Akbatı için sırasıyla yüzde 98 ve yüzde 99 olarak gerçekleşirken, pozitif gelişmeler hisse senedi likiditesinin de yıllık bazda yüzde 23 artmasını sağladı.

Akasya ve Akbatı AVM’lerde yüzde 98’i aşan doluluk oranı

Akiş GYO’nun toplam varlık büyüklüğünün yüzde 85’ini oluşturan İstanbul’un önemli alışveriş merkezlerinden Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri yılın ilk çeyreğinde operasyonel gelirleri, maliyet yönetimi ve ek gelir kalemleri anlamında iyi bir dönem geçirdi. Yılın ilk çeyreğini yüksek ciro artışıyla geçiren Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri kiralanabilir alan kapasitesi açısından yüzde 98’i aşan doluluk oranı ile faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Alışveriş merkezi sektöründe rekabetin her geçen gün artması ve Anadolu yakasında son bir yılda dört alışveriş merkezinin açılmasına karşın Akasya AVM, toplam mağaza cirosunu yüzde 16 toplam kira gelirini yüzde 20 artırırken, verimli alan kullanımı ve maliyet yönetimiyle FAVÖK oranını artırdı.

Akbatı AVM ise toplam mağaza cirosunu ve kira gelirlerini yüzde 20 artırdı. Akbatı AVM ayrıca ev sahipliği yaptığı sanatsal ve kültürel faaliyetler sayesinde bir yaşam merkezi olarak bulunduğu bölgeye değer katmaya devam ettiğini kaydetti.