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14 Ağustos 2018 16:25

Akpınar: "Ortak akıl; Türk lirası"

Geçtiğimiz haftadan bu yana dalgalanmaya devam eden dolar kuru nedeniyle Merkez Bankası ile diğer bankalara, Vakıflar İdaresi ve özellikle ev sahiplerine çağrıda bulunan Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, ‘Türk lirası’ ile ödeme yapma talebini yineleyerek "ortak aklı" bir kez daha önerdi.

Akpınar:

14 Ağustos 2018 16:25


Kurucu Rektör Akpınar, eğitim ücretlerini Türk lirasına sabitleme kararlarındaki gibi bundan sonra da, GAÜ’nün üzerine düşeni tereddütsüz yapacağından hiç kimsenin kuşkusu olmamasını vurgulayarak, toplumlarının göz önünde atacakları şeffaf adımlara bir başlangıç olarak üniversitenin hizmet alımında, yabancı para birimi ile ödeme yapmayacağını ve esnek kura karşı sabitlenmiş Türk lirasını işleme sokacaklarını geçtiğimiz gün sosyal hesaplarından duyurmuştu. Akpınar; sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda ise, Türk lirası ile ödeme yapma talebini yineleyerek "ortak aklı" bir kez daha önerdi.



"Ortak akıl ile hızlı hareket edelim"


Akpınar, sosyal medya hesaplarından bugün yaptığı açıklamasında, özellikle bankacılık hizmet ve işlemlerindeki döviz borçlularının düştüğü zor durumun altını çizerek, acilen toplumsal uzlaşı ve ortak akla gereksinim duyulduğunu, bu ve benzeri girişimleri bünyelerinden yönlendirmeye hazır olduklarını kaydetti. Akpınar, paylaşımlarında soruna kayıtsız görünen kesimlere yönelik olarak ise, "Böyle bir zamanda; ortak akıl ile davranmayacaksak, peki ne zaman davranmayı düşünüyorsunuz? Bedeli, yine ortak ve ağır ödediğimiz zaman mı?" diyerek eleştiride bulundu.




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