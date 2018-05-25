Akpınar’dan birlik olma çağrısı

Akpınar: “GAÜ ve KAÜ olarak eğitim harçlarımızı TL olarak belirledik”

Yaptığı açıklamada Akpınar, “GAÜ ve KAÜ olarak eğitim harçlarımızı TL olarak belirlemiştik. Ancak; Vakıflar İdaresi, Devlet ve Belediyelerden kiralanan tüm emlaklar, döviz üzerinden. Hükumetimiz ve ev sahipleri döviz konusunda gerekli adımları atmalı. Birlikte anlayış ve destekle öğrencilerimizi korumalıyız”dedi. Açıklamalarına devam eden Akpınar; ev ve işletme sahiplerine de çağrıda bulunarak; “Ev ve işletme sahipleri de artık kiralarını bu süreçte döviz üzerinden değil, Türk Lirası üzerinden almalılar. Yüksek kira ve dövizle kira ısrarı içinde bulunduğumuz süreçte, tüm sektörlere; özellikle öğrencilerimize çok büyük zarar gelecek. Ülke olarak birlikte olma zamanı”şeklinde konuştu.

“Hükumet kendi kurumlarını Türk Lirası işleme yönlendirmeli”

“Dövizle ilgili hükümetimizden iyileştirme bekleyemeyiz. KKTC’nin ekonomik varlık ve yönetim sistemi buna uygun değil. Hükumet kendi kurumlarını Türk Lirası işleme yönlendirmeli ve sektörler olarak bizlerin de birlikte hareket etme zorunluluğumuz var”dedi.