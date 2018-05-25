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25 Mayıs 2018 15:54

Akpınar’dan birlik olma çağrısı

Kontrolsüz biçimde artan döviz kurları konusunda, ülke genelinde birlik olma çağrısında bulunan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ ve KAÜ ailesi olarak gerekli adımları attıklarınından bahsetti.

Akpınar’dan birlik olma çağrısı

25 Mayıs 2018 15:54


Akpınar: “GAÜ ve KAÜ olarak eğitim harçlarımızı TL olarak belirledik”


Yaptığı açıklamada Akpınar, “GAÜ ve KAÜ olarak eğitim harçlarımızı TL olarak belirlemiştik. Ancak; Vakıflar İdaresi, Devlet ve Belediyelerden kiralanan tüm emlaklar, döviz üzerinden. Hükumetimiz ve ev sahipleri döviz konusunda gerekli adımları atmalı. Birlikte anlayış ve destekle öğrencilerimizi korumalıyız”dedi. Açıklamalarına devam eden Akpınar; ev ve işletme sahiplerine de çağrıda bulunarak; “Ev ve işletme sahipleri de artık kiralarını bu süreçte döviz üzerinden değil, Türk Lirası üzerinden almalılar. Yüksek kira ve dövizle kira ısrarı içinde bulunduğumuz süreçte, tüm sektörlere; özellikle öğrencilerimize çok büyük zarar gelecek. Ülke olarak birlikte olma zamanı”şeklinde konuştu.


“Hükumet kendi kurumlarını Türk Lirası işleme yönlendirmeli”


“Dövizle ilgili hükümetimizden iyileştirme bekleyemeyiz. KKTC’nin ekonomik varlık ve yönetim sistemi buna uygun değil. Hükumet kendi kurumlarını Türk Lirası işleme yönlendirmeli ve sektörler olarak bizlerin de birlikte hareket etme zorunluluğumuz var”dedi.




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