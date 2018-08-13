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13 Ağustos 2018 15:25

Akpınar’dan, döviz kriziyle ilgili aldığı örnek karar

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, dövizin oluşturduğu krizin etkilerini önlemek için, mekanların kiralarını döviz değil TL ile ödeyeceklerini belirtti.

Akpınar’dan, döviz kriziyle ilgili aldığı örnek karar

13 Ağustos 2018 15:25


Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GAÜ’nün hizmetlerinin karşılanması için elinde tuttuğu lojman ve benzeri mekanlara dövizle ödeme yapmayacağını kaydederek, acilen Türk Lirası’na geçilmesi gerektiğini vurguladı.


“Dövizin meydana getirdiği krizin etkilerini önlemek için böyle bir karar aldık”


GAÜ’nün hizmetlerinin karşılanması için elinde tuttuğu lojman ve benzeri mekanlara artık dövizle ödeme yapmayacağını açıklayan Akpınar, mal sahiplerine de “Kimse benden böyle bir şey talep etmesin” diyerek, kibarca “isteyen yargıya gitsin” mesajını verdi. İşyeri kiralarının dövizle ödendiği ülkemizde, acilen Türk Lirası verilerek kiraya geçilmediği takdirde, bunun vatandaş için pahalılık, yatırımcı için ise iflas olduğu defalarca uzmanlarca da dile getirildi” diyerek uyarılarda bulundu.


Akpınar’ın paylaşımı şöyle:


“Bugün itibari ile dövizle bünyemizde tuttuğumuz lojman ve benzeri mekanların kirasını TL ile sabitlemiş olduğumuz kurdan ödemeye devam edeceğiz . Aksi talepler karşılıksız bırakılacaktır."




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