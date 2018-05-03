Akranları tatil yaparken onlar oyuncak üretiyor

Da Vinci Kulübü öğrencileri, Anadolu’da hiç tanımadıkları çocuklar için ahşap oyuncak üretiyor. Bugüne kadar 300 oyuncak üreten çocukların hedefi yaz tatiline kadar 500’ü bulmak. Öğrenciler bu sayede hem rehabilite oluyor hem de sevgilerini paylaşıyor.

Bağcılar’ın gözde öğrencilerinin yetiştiği Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde hafta içi yaşanan hareketlilik hafta sonu da devam ediyor. 8-13 yaş arası 240 öğrenci hafta sonu tatil yapmak yerine Enderun Mektebi’ne koşuyor. Çocuklardan yarısı Cumartesi diğer yarısı da Pazar günü atölyeye giriyor. Strateji oyunları oynayarak hafıza güçlendirme, analitik düşünme becerisini geliştiren de var fen bilimleri ve robotik kulüplerinde yeni buluşların peşinde koşan da.

Tatil günleri Enderun Mektebi’nin müdavimlerinden biri de Da Vinci Kulübü üyeleri. Öğrenciler, görev dağılımı yaptıktan sonra ahşap oyuncak üretimi için kolları sıvıyor. Kimi torna makinesinde ağaç parçalarına şekil verirken kimi de boyama yapıyor. Hummalı bir çalışma sonucunda el emeği göz nuru ürünler elde ediliyor. Bu çalışmalarla üç boyutlu düşünme becerilerini geliştiren öğrenciler, fizik bilim formüllerini uygulamalı bir biçimde öğreniyor.

“Yeteneklerini ve sevgilerini birleştirip harika şeyler yapıyorlar”

Öğrencilerin tatillerini hiçe sayarak verdikleri bu uğraş sadece bir oyuncak ortaya koymak için değil. Onların Anadolu’da hiç gitmedikleri yerlerde tanımadıkları akranları için oyuncak yapmak gibi bir amaçları var. Da Vinci Kulübü üyeleri, eğitim sonunda ürettikleri robottan uçağa kadar farklı modeldeki oyuncakları belirleyecekleri kardeş okuldaki öğrencilere gönderecekler. Şimdiye kadar 300 oyuncak yapan çocuklar bu sayı 500’ü bulduğunda oyuncakları dağıtacaklar.

Projeyi çok beğendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklarımız yeteneklerini ve sevgilerini birleştirip harika şeyler yapıyorlar. Kardeşleriyle paylaşım içine girmeleri oyuncaklara manevi bir anlam katıyor. Öğrencilerimiz mekanik ahşap oyuncak üretirken el göz koordinasyonlarını da geliştiriyorlar. Ayrıca eğitim onlar için iyi bir rehabilitasyon da oluyor” dedi.