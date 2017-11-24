Aksa’nın sürdürülebilirlik raporuna 3 prestijli ödül

Aksa Akrilik’in 2016 yılı sürdürülebilirlik raporu, dünyanın önemli ödül programları Mercomm Galaxy ve LACP Spotlight’tan 3 ödül kazandı. Yapılan açıklamada, dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik, Amerikan İletişim Profesyonelleri Kuruluşu (LACP) tarafından düzenlenen Spotlight ödül programında altın madalyaya layık görülürken, aynı organizasyonda, ’Dünyanın En İyi 100 İletişim Materyali Listesi’ne de 30’uncu sıradan girdi. Aksa’nın 12’nci Sürdürülebilirlik Raporu, Mercomm Galaxy Ödülleri’nde de ’Online Sürdürülebilirlik Raporları’ kategorisinde bronz madalya kazandı.

"Stratejimizde sürdürülebilir büyüme belirleyici"

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, uluslararası ödüllerin gurur verici olduğunu belirterek, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Şirketin önümüzdeki 5 yıllık stratejisini, dünyadaki trendler ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri çerçevesinde oluşturduklarını belirten Taş, "Aksa’yı 5 yıl sonra bu hedeflerini gerçekleştirmiş, tüm paydaşları ile birlikte geleceğe güvenle bakan; kendisi, ülkesi ve tüm paydaşları için değer üreten ve gelişim, yenilikçilik, sürdürülebilirlik odaklı yeni hedefler koymuş bir yerde görüyorum" dedi.