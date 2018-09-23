Aksaray'da bir genç üst geçit üzerinde intihar girişiminde bulundu

Aksaray Meydan'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Üzerindeki montu yakarak aşağıya atan genç, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aksaray Meydan'da meydana geldi. E.B. isimli 23 yaşındaki madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, intihar etmek için Atatürk Bulvarı'nda bulunan üst geçide çıktı. Durumu gören vatandaşlar hemen polisi aradı. Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerine, itfaiye ekipleri de destek verdi. Sağlık görevlileri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bulundu. İtfaiye tarafından gencin atlayacağı noktaya havalı yatak getirildi.

Genç, aldığı maddenin de etkisiyle polise zor anlar yaşattı. Ekipler genci ikna etmek için uzun süre dil döktü. Genç adam, çıktığı üst geçit üzerinde tehlikeli hareketlerde bulundu. Çevredeki vatandaşlar bir yandan merakla izlerken bir yandan da cep telefonları ile olayı kaydetti. E.B. bir ara üzerindeki montu çıkartarak yakıp aşağıya attı. Yanan monta itfaiye ekipleri hemen müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çabaların ardından polis ekipleri genci ikna ederek aşağıya indirdi. Ekipler gencin ifadesini almak üzere Aksaray Polis Merkezi'ne götürdü.