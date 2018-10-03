Aksaray'da silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul Aksaray'da bir restoranda çıkan hesap kavgasında 1 kişi silahla yaralanırken, 1 kişi de sopayla darp edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi İmrahor Hamamı Sokak'ta bulunan bir restoranda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.A.K. isimli şahıs sokak üzerinde bir restorandan oturduktan sonra hesabı istedi. Hesabın fazla geldiğini düşünen S.A.K. ile işyeri sahibinin oğlu S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Restorana müşteri olarak gelen S.A.K. eline aldığı sopayla S.Ç.'ye vurarak başından yaraladı. Bunun üzerine S.Ç. restoranda bulunan silahla S.A.K.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan şahısları çevre hastanelere götürdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili olduğu düşünülen 2 şahsı gözaltına aldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak olay yerine Polis Özel Harekat timleri sevk edildi. Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin ifadesine başvurdu. Ekipler, olay yerindeki incelemelerin ardından konuyla ilgili çalışma başlattı.