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Aksaray'da yoldan çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı

Aksaray’da sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, önce önündeki taksiye ardından elektrik direğine çarptı.

Aksaray'da sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, önce önündeki taksiye ardından elektrik direğine çarptı. Kazada tramvay hattının enerji kabloları koparken, kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu. Öte yandan tramvay seferleri bir süre aksarken, yolcuların mağdur olmaması için otobüsle ring seferleri düzenlendi.


Unkapanı'ndan Aksaray istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki taksiye çarptı. Sürücü otobüsün devrilmesini son anda önlerken, otobüs daha sonra elektrik direğine çarptı. Elektrik direği devrilirken, tramvaya enerji sağlayan katener telleri de koptu. Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasındaki tramvay seferleri durdu. Yolcuların mağdur olmaması için kazanın meydana geldiği istasyondan otobüsle ring seferleri düzenlendi.


Metro İstanbul tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Sayın Yolcularımız; Aksaray viyadük bölgesinde hattımıza giren halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır."


Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

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