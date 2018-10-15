Aksaray'dan tüm dünyaya mühendislik ihracatı

Mercedes-Benz Türk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan “Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi” unvanının resmi hakediş belgesini teslim aldı. Yeni AR-GE Merkezi ile Türkiye'nin yerel potansiyeline katkıda bulunulurken aynı zamanda Türkiye'den tüm dünyaya mühendislik ihraç edilecek.

Türkiye'deki faaliyetlerinde yarım asrı geride bırakarak, toplamda 1 milyar euroyu aşan yatırımıyla Türkiye'nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden olan Mercedes-Benz Türk, 2017 senesinde Aksaray Kamyon Fabrikası'nda temelini attığı, 8,4 milyon euroya mal olan yeni AR-GE Merkezi'nin inşaatını tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu yatırım ile Aksaray ili, Mercedes-Benz Türk'ün ana şirketi Daimler AG'nin Almanya, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin ve Japonya'da bulunan küresel AR-GE merkezleri ağına dahil oldu.

215 Türk mühendis, kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarına devam edecek

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2 bin kişiyi aşkın istihdamı ve yan sanayisi ile bölgenin en büyük istihdam kaynaklarından biri olma unvanını taşıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde 1986 yılından bu yana yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde kurduğu yeni AR-GE Merkezi ile tüm dünyaya test ve mühendislik hizmeti sunan ‘Tek Merkez' olma özelliğine sahip.

Şirketin Türkiye'deki 51 yıllık serüvenindeki en yeni mihenk taşı olan Aksaray AR-GE Merkezi'nde 215 Türk mühendis, kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarına devam edecek.

En son teknoloji ile tüm dünyaya mühendislik ihracatı

Endüstri 4.0 koşullarına uygun olarak donatılmış yeni AR-GE Merkezi'nde bulunan İş Hazırlama Atölyesi'nde kullanılan Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve Karma Gerçeklik (Mixed-Reality) teknolojileri sayesinde, Daimler global ağı içerisinde dünyanın dört bir yanında görev yapan AR-GE mühendisleri aynı anda beraber çalışabiliyorlar. Türk mühendisler, dünyanın diğer AR-GE merkezlerindeki meslektaşları ile sanal ortamda buluşarak henüz üretilmemiş bir parçayı 3 boyutlu şekilde gerçeğe en yakın haliyle, gerek araç üzerinde, gerekse yalın haliyle birbirleriyle eş zamanlı olarak bilgi alışverişinde bulunabiliyor.

Gerçekçi model incelemeleri sanal ortamda daha kısa sürede; farklı parçaların birbirleriyle uyumu ve etkileri her türlü parametrede iş güvenliği riski, parça montaj-demontaj işlemleri, lojistik, prototip üretimi ve montaj maliyetleri olmaksızın gerçekleştiriliyor. Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ve Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda onay verilen parçalar tüm dünyada Mercedes-Benz yıldızlı kamyon ve otobüslerde kullanılıyor. AR-GE Merkezi bünyesinde bulunan Deneme Atölyesi'nde ise Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların haftanın altı günü boyunca gerçekleştirilen yol testleri için tüm faaliyetler yürütülürken aynı zamanda burulma testleri, dayanım testleri, dinamometre testleri, kabin üzerinde ve tekil basamak testleri ile kadran mili testleri gerçekleştiriliyor.

“Aksaray'da kurduğumuz vaha büyümeye devam ediyor”

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyete geçen yeni AR-GE Merkezi ile ilgili Süer Sülün şunları söyledi: “Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 30'uncu yılını kutladığımız 2016 yılında Mercedes-Benz Türk olarak üretim ve istihdam kapasitemizi artırmaya yönelik 113 milyon Euro'luk yatırım planımızı açıklamıştık. Mercedes-Benz Türk olarak, Aksaray'a yatırımımızı tam gaz sürdürüyoruz; Aksaray'da kurduğumuz vaha büyümeye devam ediyor. Ana şirketimiz Daimler AG'nin küresel AR-GE ağı içerisinde ‘yetkinlik merkezleri' oluşturma stratejisine bağlı olarak üstlendiğimiz sorumluluklardan en yenisine imza atmış bulunuyoruz. 8,4 milyon Euro'luk yatırım ile geçtiğimiz sene temelini attığımız AR-GE Merkezimiz artık araç konseptinden konstrüksiyona, simülasyon ve araç testlerine kadar tüm araştırma ve geliştirme süreçlerinde yetkin 215 kişi ile hizmet vermeye hazır. Yeni AR-GE Merkezimiz; kamyon ürün gamı için Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya'da bulunan AR-GE merkezleri ile birlikte Daimler AG'nin küresel ağı içerinde yer alıyor. Bu yeni merkezde AR-GE mühendislerimiz, tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunacaklar. Anadolu'nun bağrından, Aksaray'dan tüm dünyaya mühendislik hizmeti sunacağımız için gurur duyuyoruz.”

“Tüm dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ‘Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi' unvanının resmi hakediş belgesini teslim alan Mercedes-Benz Türk AR-GE Direktörü Mustafa Üstertuna; “Bu yeni merkezde; kamyon ve kamyon parçaları en son teknolojik ekipman ve yazılımlar kullanılarak mühendislerimiz tarafından birçok testten geçirilecek, son olarak müşteri kullanımı ve reel yol şartlarını yansıtan güzergâhlarda, güvenilirlik ve fonksiyon açısından test edilecek. Aksaray AR-GE Merkezimizdeki test aşamalarından sonra parça ve araçlar tüm dünyada geçerli şekilde onaylanmış oluyor. Daimler global ağındaki farklı ekiplerle sanal ortamda bilgi alışverişinde bulunabilen AR-GE mühendislerimiz, küresel ekosistem içerisinde geleceğin teknolojilerini eş zamanlı olarak Türkiye'de geliştirme imkânı buluyor. AR-GE çalışmalarımızla kamyon ve otobüs sektörünün gelişmesinde önemli adımlar atarken, yerli yan sanayi firmalarının da Daimler AG'nin uluslararası portföyüne dâhil olmasına, böylece Türkiye'den dünyaya ihracat yollarının açılmasına imkân yaratıyoruz. Özetle, Türkiye'nin yerel potansiyeline katkıda bulunurken aynı zamanda Türkiye'den tüm dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.