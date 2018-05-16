Akustik dalga terapisi ile selülitlerden kurtulun

Fulya Tezel, akustik dalga terapisi ile selülitlerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Akustik dalga terapisi, vücudun kendi doğal mekanizmalarını kullanan bir sistem olup; bölgesel zayıflama, dokuların sıkılaşması ve selülit tedavisi için kullanılmaktadır. AWT, uygulama alanına soğuk jel sürüldükten sonra uygulama bölgesine özel başlıklar kullanılarak masaj yapar gibi uygulanmaktadır. Uygulama lokalize yağ birikimi olan kalça, ön kol, bacak, göbek gibi tüm bölgelere yapılabilir” dedi.

Akustik dalgaların ideal bir vücut şekillendirme seçeneği sağladığını ifade eden Tezel, “Akustik dalgalar, ortam basıncına göre çok daha yüksek basınçlı ses dalgalarıdır. Bu dalgalar yağ hücre zarlarını hedef alır. Uygulanan yüksek basınçlı bu ses dalgaları yağ hücre zarlarının parçalanmasını sağlar. Yağ hücre zarlarından ortama çıkan metabolik ürünler hücreler arası boşlukta birikir; İenfatik ve kan dolaşımı sistemleriyle ortamdan uzaklaştırılır. Yapılan araştırmalar sonucunda vücut şekillendirmede; kalçalarda sıkılaşma toparlanma, daha sıkı bacaklar ve daha pürüzsüz cilt yüzeyine kavuşma olanağı sağladığı görülmüştür” diye konuştu.

Yüksek kalorili beslenmenin, egzersiz eksikliğinin ve hormonal etkilerin kadınların birçoğunu sıkıntıya sokan selülite neden olduğunu kaydeden Tezel, “Kadınlar, genetik bir özellik olarak 21 ila 22 milyar yağ hücresine sahipken bu sayı erkeklerde yaklaşık olarak 17 milyar ila 18 milyar arasındadır. Bunun böyle olmasının sebebi, kadınların sahip oldukları yağ hücrelerinin hamilelik sırasında enerji rezervi olarak işlev görmesidir. Genişleyen yağ hücreleri cilt yüzeyine doğru çıkıntılar oluşturarak ciltte tipik portakal kabuğu görünümünü oluşturur. Esnek olmayan yaşlanmış kolajen bantlar, esneyemediği için çukurlaşmalar oluşur. AWT bir yandan yağ hücrelerinin yıkımını arttırırken bir yandan da yüksek elastin içeren yeni kolajen oluşumunu arttırmaktadır. Böylece sıkılığı artmış doğal elastikiyeti geri kazanmış ciltte uzun süreli iyileşme sağlanır" ifadelerini kullandı.

Tezel, “AWT, ciddi kardiyovasküler bozuklukları olanlar; implante kardiyak elektrotları olanlar, hamileler ve kan sulandırıcı ilaç kullananlarda yapılmaz. AWT, yapılacak bölgeye, bölgedeki yağ oranına, bölgedeki tonus kaybına göre seans sayısı değişkenlik göstermektedir” şeklinde konuştu.