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05 Haziran 2018 10:37

Al Jazeera’dan Türk sağlık sektörüne tanıtım desteği

Katar merkezli Al Jazeera medya grubu’nun, bazı Arap ülkelerinden gelen ambargolar sonucu Arap pazarına tanıtımda önü tıkanan Türk sağlık sektörü için imkanlar sunacağı açıklandı.

Al Jazeera’dan Türk sağlık sektörüne tanıtım desteği

05 Haziran 2018 10:37



Ekonomi Bakanlığı ve Katar Ticaret Ateşeliği girişimleri ile Al Jazeera, Türklerin sağlık turizmine yönelik tanıtımlarına aracılık etmeyi kabul ettiği belirtildi. Buna göre, Türk hastane, klinik, hekim ya da sağlık turizmi acentaları Al Jazeera’nın en çok izlenen programlarına konuk olarak kendilerini canlı yayında tanıtma imkanına sahip olabileceği aktarıldı.



Konunun Türkiye tarafındaki organizasyonunu üstlenen Global Media Solutions DWC LLC firması yetkili Tayfun Çelik, şu açıklamayı yaptı: ’’Katar merkezli Al Jazeera, Arapça konuşan insanlar için en önemli ve en çok izlenen medya kurumu konumunda yer alıyor. Televizyon kanalı Türklerin sağlık turizmine yönelik tanıtımlarına aracılık etmesi, Türk sağlık sektörünün Arapça konuşan pazara ulaşması için önemli bir fırsat olacak ve yakın zamanda sağlık sektörü dışındaki sektörlere de benzer fırsatlar sunulacak. Kanal, yayınları uydu aracılığıyla tüm dünyadaki Arapça konuşan kesime ulaşabiliyor. Dünya üzerinde 370 milyon hanede kanal yayınları izlenebiliyor. Türk sağlık sektörü, yurt dışı tanıtımlarında, Ekonomi Bakanlığı’nın döviz kazandırıcı hizmetler kapsamına giren teşviklerinden de faydalanabiliyor. Üstelik Katar, bakanlık için öncelikli ülke statüsünde ve teşvik oranları diğer ülkelere göre yüzde 10 daha yüksek. Dolayısıyla Katar merkezli televizyon kanalı, Arap pazarına ulaşmak isteyen tüm kurumlar için stratejik bir önem arz ediyor’’.




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