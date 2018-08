Trabzonspor’un gündemini değerlendiren Alaattin Hatayoğlu, Ankaragücü maçındaki performansından dolayı hakem Mete Kalkavan’ı topa tuttu. Kalkavan’ın her Trabzonspor maçında aleyhlerinde karar verdiğini söyleyen Hatayoğlu, bir daha bu hakemi maçlarında görmek istemediklerini belirtti.

“Transfer yaparak Trabzonspor ayağa kalkmaz”

Hatayoğlu, yeni yönetime geçen yönetimlerden bir enkaz kaldığını vurgulayarak, "Özellikle İbrahim Hacıosmanoğlu ve ardından Muharrem Usta yaptıkları transferlerle beraber kulübü hem ekonomik anlamda hem futbolcu kalitesi anlamında çok kötü idare etti. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi onların yapmadıklarını yaparak zaten Trabzonspor’u kulüp anlamında rayına oturturlar diye düşünüyorum. Şu an çok fazla transfer yapmamaları Trabzonspor’un avantajınadır. Zaten para yok, transfer yaparak Trabzonspor ayağa kalmaz. Şu an kadroda külfeti çok ağır olan futbolcular var. Sahada hiçbir etki gösteremeyen futbolcular bunlar. Trabzonspor’un bunlardan bir an önce kurtulup nokta transferler yapmalı, bir transfer yap sağlam olsun, takımda oynasın şu ana kadar 6-7 transfer yapıldı. Bence bu transferler de fazlaydı. 2-3 transferle bu durum bu sezon kapatılabilirdi. Özellikle satışı gerçekleşen Okay Yokuşlu’nun yeri dolmadı. Onun yerine bir ön libero alınabilirdi, şu an biz bu yönetimin transfer politikalarını çok kötü bulmuyoruz çok da iyi bulmuyoruz" diye konuştu.

“Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a verilmesini asla istemiyorum”

Transferi gündemde olan Burak Yılmaz ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatayoğlu, "Burak Yılmaz’ın transfer gündemi var. Bir Galatasaray’a gidiyor bir Beşiktaş’a gidiyor. Trabzonspor kesinlikle rakiplerine elindeki en iyi futbolcuyu vermemeli. Ben buradan çağrı yapıyorum özellikle Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Başkan Ali Ağaoğlu’na, diğer yönetimlerin yaptığı gibi Beşiktaş’ta gözden düşmüş futbolcularını alıp kendindeki en iyi futbolcuyu bu takımlara vermesinler. Çünkü bizim yarıştığımız takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’tır. Onların yedeğe düşürdüğü futbolcuyu alacaksınız, elinizdeki Türkiye’nin en iyi forvetini siz rakiplere vereceksiniz. Türkiye’nin bence en iyi forveti Burak Yılmaz’dır, ayağı yere bastığı sürece Türkiye’de gol atmaya devam eder. Ben Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a verilmesini asla istemiyorum. Eğer verirseler büyük yanlış yaparlar" ifadelerini kullandı.

“Mete Kalkavan elimizden 2 puanı aldı”

Başakşehir mücadelesini şanssızlık ve beceriksizlikle kaybettiklerini söyleyen Hatayoğlu, "Kaybetmek hakkımızdı. O maçtan sonra sahamızda Sivasspor’u 3-1’lik net bir skorla mağlup ettik. En son oynadığımız Ankaragücü maçını ne yazık ki Mete Kalkavan, elimizden 2 puanı aldı. Ben bu hakeme değinmek istiyorum. Mete Kalkavan bütün maçlarında Trabzonspor’un aleyhine bariz hatalar yapan bir hakem. Ankaragücü maçını kazanamamızın en büyün sebebi Mete Kalkavan’dır. Biz buradan Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve federasyona çağrıda bulunuyoruz. Kesinlikle bu hakemi bundan sonra Trabzonspor maçlarında görmek istemiyoruz. Mete Kalkavan; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında bu hataları yapsaydı başkanı, yöneticisi ve basınıyla birlikte ayağa kalkardı. Ama ne yazık ki şu an Trabzonspor Başkanı ve yönetiminden böyle bir tavır göremiyoruz. Trabzonspor’un haklarını savunsunlar, biz bu takımı desteklemeye devam edeceğiz. Ünal Karaman’ın da Trabzonspor’da başarılı veya başarısız olup olmadığını değerlendirmek için henüz erken. İlk kez Trabzon’a teknik direktör olarak geldi. 3 maçta 4 puan yaptı. Biz hocamıza ve yönetimimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.