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03 Haziran 2018 09:41

Alan Paton’un Ağla Sevgili Yurdum kitabı, raflarda yerini aldı

Güney Afrika’nın trajedisini gözler önüne seren en büyük roman olarak nitelendirilen Ağla Sevgili Yurdum, kitapçılarda yerini aldı.

Alan Paton’un Ağla Sevgili Yurdum kitabı, raflarda yerini aldı

03 Haziran 2018 09:41


Güney Afrikalı yazar Alan Paton’un ilk kitabı Ağla Sevgili Yurdum Alfa Yayınları etiketi ile raflarda yerini aldı. Alan Paton, Güney Afrika’nın ciddi ve derin sorunlarının kalıcı çözümünün güç kullanarak sağlanamayacağının anlaşılacağı günü bekler. Paton’a göre çözüm anlayış ve sevgidir; korku ve mutsuzluğa mahkûm edilen yaşam katlanılmaz bir kölelik olacaktır. Ağla Sevgili Yurdum dünyanın pek çok diline çevrilmiştir. Yayımlandığı ilk yıllardan beri ırkçılık karşıtları tarafından benimsenmiş bir edebiyat klasiğidir.




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