Grubumuz hakkında çıkan asılsız dedikodular bizleri son derece üzmektedir” dedi.

Albayraklar Şirketler Grubu tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda basında yer alan ihale ve özelleştirmelerle hiçbir ilgilerinin bulunmadığı ifade edildi. Şirket, resmi iletişim kanalları haricindeki kaynakların dikkate alınmaması uyarısında bulundu. Albayraklar Şirketler Grubu CEO’su Sertan Ayçiçek imzasıyla yapılan açıklamada, “CEO’luk görevini yürüttüğüm ve Sayın Adnan Albayrak’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Albayraklar Şirketler Grubu’nun son zamanlarda basında yer alan ihaleler ve özelleştirmeler ile alakalı hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Buna rağmen Grubumuz hakkında çıkan asılsız dedikodular bizleri son derece üzmektedir.

Grubumuzun resmi iletişim kanalları haricindeki kaynakların dikkate alınmaması hususunu önemle arz eder; sosyal medya hesaplarından hakkımızda yalan yanlış açıklama ve yorum yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağımızı önemle bildiririz” denildi.