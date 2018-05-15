Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması başlıyor

Hz. Muhammed’in hayatı boyunca mücadelesini verdiği hak davasının, O’nun örnek ahlakının anlaşılması ve bu alanda gayret sarf edenlerin desteklenmesi amacıyla tertip edilen ‘Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film ve Senaryo Yarışması’nın basın lansmanı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yapılan lansmanda, yarışmanın bu seneki temasının ’Kardeşlik’ olduğu açıklandı ve jüri heyeti tanıtıldı.

Proje Danışmanları İhsan Kabil, Nazif Tunç, Sadettin Acar ve Yarışma Koordinatörü Cemil Nazlı’nın yarışma hakkında teknik bilgileri aktardığı ve soruları yanıtladığı tanıtım toplantısında, yarışmanın senaryo ve animasyon dalında da eser kabul ettiği ifade edildi.

Toplantıda konuşan SİYER Başkanı Mehmet Kaya,İsrail Devleti’nin Filistinlilere yapmış olduğu zulmü lanetleyerek sözlerine başladı. Bu sene 5’incisi düzenlenen kısa film yarışması hakkında konuşan Kaya, “Arzu ediyoruz ki ; Efendimizin kardeşlik destanını, ilk İslam toplumu olan Ashab-ı Kiram efendilerimiz tarafından tesis edilen ilk kardeşlik destanını inşallah yarışmaya katılacak olan kardeşlerimiz, ellerine aldıkları kameralarla, kısa filmlerine en iyi şekilde yansıtacaklar. Biz de oradan kendi dünyamıza mesajlar çıkaracağız” diye konuştu.

Bu seneki kısa film yarışmasının teması olan ‘Kardeşlik’ ten söz eden İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Kardeşliğin hutbelerde çok bahsi geçer. Dost meclislerinde bahsi geçer. Şimdi Ramazan gelecek. İftarlarda çok bahsi geçer ama zannediyorum; hayatımızda arzu edilen kadar yer bulmamasının sebeplerinden birisi çağın gerektirdiği zihinlerde inşa edici bir dili bulmaması ve kullanmaması. İşte sinema ve görsel sanatlar bu dilin hem eğitim açısından hem de çağımızda insanın algılaması açısından en etkili yol” dedi.

Hz. Peygamber’e ithaf edilmiş olmasıyla Türkiye’de ve dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan yarışmada, bu sene dereceye girecek olan filmlere toplamda 100.000 TL ödül dağıtılacak. 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada katılımcıların başvurularını belirlenen tarihlere kadar www.alemlererahmetfilm.com internet sitesi üzerinden yapmaları bekleniyor.