Alerjik çocuğu olan ailenin bilmesi gereken 10 temizlik kuralı

Ahmet Yıldırım, özellikle alerjisi olan çocukların ebeveynlerine uyması gereken 10 temizlik kuralını açıkladı.

Türkiye’de her üç-dört kişiden biri alerjik hastalıklardan etkileniyor. Modern yaşamın getirdiği yeni alışkanlıklar ve yaşam biçimleri özellikle çocuklarda alerji görülme oranlarını arttırdı. Ev ortamında solunan havaya karışarak bronşlara kadar inen mite’lar, alerji ve buna bağlı olarak astımı tetiklerken çocuklarda uyku ve gelişim bozukluğundan, huzursuz ve sinirli davranışlara kadar pek çok soruna yol açıyor. Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi Ahmet Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaygınlığı, yaşam kalitesine olan olumsuz etkileri ve sosyoekonomik yükleri nedeniyle alerjik hastalıkları öncelikli küresel sağlık sorunları kapsamında gördüğünün altını çizerken özellikle alerjisi olan çocukların ebeveynlerinin uygulaması gereken 10 temizlik kuralını şöyle sıraladı:

"Mite’lar 55C üzerinde 1 saat içinde ölür. Bu nedenle nevresimler haftada en az bir kez, 60 derecede yıkayarak değiştirin. Akar geçirgenliğini önleyen özel koruyucu kılıfların kullanımı fayda sağlayacaktır. Çeşitli şekillerde yapılan düzenli mite temizliği yatakta ya da yastıklarda mite’ların koloniler oluşturmalarını engeller. Bunun için anti-mite deterjan ve kullanımı çok kolay olan anti-mite spreyler tercih edilebilir.

Yıkanamayan eşyalarınız varsa bunları 24 saat buzdolabında dondurmak da toz akarlarını öldürebilir ancak alerjenleri yok etmez. Bu eşyaları mümkünse kapaklı dolaplarda muhafaza edin.

Yatak odasında kesinlikle halı bulundurmayın. Perdeleri ise 60C sıcak suda yıkanabilen sentetik kumaştan tercih edin.

Yünlü battaniye, peluş tarzı toz tutabilen oyuncak almayın. Ayrıca tozu temizlemek için kuru materyallerden daha çok, ıslak ya da yağlı paspasları kullanın. Bu, tozların havalanmasını ve tekrar yerleşmesini önler.

Yatak odasında fazla eşya tutmayın, olabildiğince az eşya tercih edin. Dekoratif objeleri, masa üstü süslerini, kitapları, oyuncakları yatak odasından uzaklaştırın.

Yatak odası dışında evin diğer odalarında kadife, tüylü kumaştan mobilyalardan kaçının, koltukları deri ya da sentetik kumaştan seçin.

Halı yerine makinede yıkanabilir kilimleri tercih edin. Halılar toz akarları için rahat bir üreme ortamı sunar. Bu özellikle, rutubeti kolayca tutan ve akarlar için nemli bir ortam sağlayan halının doğrudan beton üzerine serildiği durumlar için geçerlidir. Eğer mümkünse, duvardan duvara halı olan yatak odasını fayans, tahta, muşamba ya da vinil zeminle değiştirin.

Evi sık sık elektrik süpürgesi ile süpürüp nemli bir bez ile silin ve havalandırın. Doğru süpürge seçin. Bazı elektrik süpürgeleri tahliye havasıyla akar alerjenlerini tekrar ortama dağıtır. Hepa filtreli ya da su hazneli olanlar nispeten daha iyidir. Yer döşemelerini ve mobilyaları vakumlamak, döşemelerinin yüzeylerindeki akarların gıda kaynakları olan tozları yok eder. Ancak vakumlamak çoğu toz akarı ve toz akarı alerjenlerini yok etmekte etkili değildir. Buharlı temizlik robotları yüksek ısıyla akarları öldürür; ancak dışkı parçacıklarını uzaklaştırmada yetersiz kalır. Mite’lara karşı etkili temizlik robotları mite’lar ve atıklarını yok edebilir.

Evde nem oranını düşük tutun. Ortam nemi yüzde 30 - 50 arasında olsun. Nem yok edici ya da klima, nemi düşük tutmaya yardım edebilir. Alerjik çocuğunuz varsa inşaat malzemesi satan yerlerde bulabileceğiniz higrometre (nemölçer) mutlaka evinizde bulunmalıdır.

Teknoloji mite’larla savaşta yanınızda. Yeni geliştirilen bazı su bazlı sprey ürünler nano-kapsül teknolojisi ile mite’ları öldürüp dışkılarının havaya karışmasını engeller. Bunları yatak, koltuk, halı ve perdelerinizin hijyeni için belli aralıklarla kullanabilirsiniz.