“Alerjik çocuklar için okuldaki hijyen evdeki kadar önemli”

Ahmet Yıldırım, okul çağında olan, özellikle ana okuluna giden çocuklar için okulda da bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini, alerjik şikayetler azalınca okul başarısının arttığını söyledi.

Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Yıldırım yaptığı açıklamada alerjik çocuklar için okuldaki hijyenin evdeki kadar önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Yıldırım, “Alerjik hastalığa sahip çocuğu olan aileler için alerjiye sebep olan toz ve mite gibi etkenlerin ortamdan uzaklaştırılması hastalığın tedavisi için son derece önemlidir. Evin düzenli olarak temizlik robotu gibi güçlü emicilerle temizlenmesi çocuğu rahatlatacaktır. Ancak bununla birlikte gittiği ana okulunda özellikle çocukların oyun oynadıkları ve uyudukları odada zeminin, tekstil ürünlerinin ve perdelerin de temizlenmesi gerekir” dedi.

Dr. Yıldırım özellikle ana okuluna başlama döneminde çocuklarda astım, alerji ve üst solunum yolu şikayetlerinin arttığını söylerken, ailelerin evde uyguladığı kuralların benzerlerinin okullarda da uygulanması gerektiğini söyledi. Normal bir süpürge ile temizlik yapılırken alerjiye yol açan toz ve ev tozu akarların yani mite'ların ortama yeniden salındığının altını çizen Dr. Yıldırım “Süpürge yerine kiri, tozu ve akarları suya çeken ve filtreleyen temizlik robotları kullanılmalıdır” diye konuştu.

“Sadece süpürmek yetmez, ortam mutlaka havalandırılmalı”

Dr. Yıldırım, yerlerin süpürülmesi kadar çocuğun oturduğu ve özellikle uyuduğu yerlerin de dikkatle temizlenmesi gerektiği ifade ederek “Alerjik sorunları olan çocuğunuz varsa evinizi haftada en az 3 kez, 30 dakika temizlik robotu ile süpürün. Süpürgenizin ortam havasını da temizlediğinden emin olun. Sıradan süpürgeler emdikleri tozun büyük bir kısmını tekrar havaya verir. Bu tozun bir yerden alınıp başka bir yere taşınması anlamına gelir. Yani aslında verimli bir temizlik değildir. Temizlik robotları hem ortamı temizler, hem de tozu havaya vermediği için havanın da temizlenmesini sağlar. İster evde ister okulda olsun, çocuğun yaşam alanı süpürüldükten sonra yaz - kış mutlaka havalandırılmalıdır. Ayrıca halı dışında perde, oyuncak, yatak, yorgan, yastık gibi toz akarlarının saklanıp çoğaldığı yerlerin temizlemesi de önemlidir. Alerjik çocuğun yatağı ve battaniyesi sık sık temizlik robotu ile süpürülmelidir. Birkaç kullanımdan sonra ortamda havanın değiştiği ve çocuğun şikayetlerinin azaldığı gözlenecektir” şeklinde konuştu.

“Alerjik şikayetler azalınca okul başarısı artıyor”

Dr. Yıldırım çocuktaki şikayetlerin azalmasının yaşam kalitesi, iştah, uyku düzeni, akademik başarı gibi pek çok konuda olumlu etki göstereceğine de dikkat çekerek “Daha rahat nefes alan, uyuyan çocuklarda iştah otomatik olarak artıyor. Büyüme normal çizgiyi yakalıyor. Bu durum elbette ki okul başarısını da olumlu etkiliyor. Alerji ile ilgili şikayetleri fark edilip yaşam alanları buna göre düzenlenmiş çocuklar gözle görülür bir olumlu değişim yaşıyorlar. Bu yüzden, bizim gözümüzde, yaşam alanının temiz ve hijyen olması alerji tedavisinin büyük bir parçasını oluştur” sözleriyle ailelere bu konuda dikkatli ve ısrarcı olmalarını hatırlattı.