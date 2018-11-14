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Alex Şahin'den yeni single

Sanatçı Alex Şahin, "Bakma Bir Daha" isimli single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Sanatçı Alex Şahin, "Bakma Bir Daha" isimli single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.


Sanatçı Alex Şahin, en son çıkarmış olduğu “Çok Güzelsin Yalancı” adlı maxi single çalışmasının ardından yepyeni çalışması “Bakma Bir Daha”yı müzikseverlerin beğenisine sunacak. Sözü Haluk Gazez, müziği Hakan Polat'a ait olan şarkının aranjesi Suat Sakarya'nın imzasını taşıyor. Şarkının klip yönetmenliğini ise Umut Sarıoğlu üstlendi. “Bakma Bir Daha” DMC etiketi ile dijital platformlardaki yerini alacak.

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