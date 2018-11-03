Alexandru Epureanu bu sezon ilk golünü Beşiktaş'a attı

Medipol Başakşehir'in başarılı defansı Alexandru Epureanu, Beşiktaş karşısında attığı golle bu sezon ligde ilk kez golle tanıştı. Epureanu 2014-2015 sezonundaki maçta da siyah-beyazlılara karşı gol sevinci yaşamıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan M. Başakşehir'de Alexandru Epureanu takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 18. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde gelişine güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Moldovalı futbolcu böylece bu sezon ligdeki ilk golünü attı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 11, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 2 olmak üzere 13 resmi mücadeleye çıktı.

Epureanu 2014-2015 sezonunda ligde oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçında da siyah-beyazlıların filelerini havalandırmıştı.