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05 Aralık 2017 10:43

Aleyna Can’ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kartal’da günlük kiralanan bir evde öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can’ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Aleyna Can’ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

05 Aralık 2017 10:43

Can’ın sevgili olduğunu söyleyen katil zanlısı E.D.E. “Ben kız arkadaşımı öldürecek kadar cani değilim” dedi.


Kartal’da günlük kiralanan bir evde başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can’ın katil zanlısı E.D.E. ve olaya karıştığı iddia edilen bir diğer şüpheli Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Genç kızın sevgilisi olduğunu söyleyen katil zanlısı E.D.E., “Ben kız arkadaşımı öldürecek kadar cani değilim, gerekli açıklamayı adalet yapacak” dedi.




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