Ali Daie, Süper Lig’e göz kırpıyor

Türkiye ile İran Futbol Milli Takımları arasında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan dostluk müsabakasını protokol tribününde Mustafa Denizli ile birlikte seyrederken kameralar tarafından görüntülenen İranlı dünyaca ünlü futbol adamı Ali Daie’nin Türkiye ziyaretinin detayları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. İran Premier Ligi takımlarından Saipa Kulübü’nün başında teknik direktör olarak görev yapan Ali Daie’ya Türk sporseverlerin ilgisi de yoğun oldu. Ali Daie’nin, sadece müsabakayı seyretmek için değil, 2 Süper Lig ekibiyle de transfer görüşmelerinde bulunmak üzere gizlice Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü teknik adamın menajerliğini üstlenen Tolgahan Tuğlu, adını ilk olarak Shahbazzadeh isimli İranlı genç forveti Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’a transfer ederek duyurmuştu. Ali Daie için Türkiye ve Çin takımlarından ciddi teklifler geldiğini belirten Tuğlu, Ali Daie’nin ülkesi olan İran’da mutlu olduğunu ancak gelen teklifleri de değerlendirmek için süre istediğini belirtti.