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09 Mayıs 2018 15:30

Ali Fatinoğlu: “Galatasaray Adası’nı almak bizim namus borcumuzdur”

Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu, Divan Kurulu Toplantısı’nda ekibini tanıttı.

Ali Fatinoğlu: “Galatasaray Adası’nı almak bizim namus borcumuzdur”

09 Mayıs 2018 15:30

Fatinoğlu, Galatasaray Adası’nı almanın kendileri için namus borcu olduğunu açıkladı.


Galatasaray’ın başkan adaylarından olan Ali Fatinoğlu, Divan Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Galatasaray için hayırlısının olmasını isteyen Fatinoğlu, "Diğer 3 arkadaşıma da başarılar diliyorum. Galatasaray’ın problemi ve sorunları nedir? 933 milyon olan gider, maalesef mevcut borç ödenmediği için, 1 milyar 200 milyon olması kaçınılmaz. Dursun Özbek’in 427 milyon zararla kapattığı 2017’yi 2018’de çok daha fazla zararla kapatma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Galatasaray Adası’nı almak bizim namus borcumuzdur. Bu adayı en hızlı şekilde üyelere açmak bizim en önemli projemizdir. 3 parsel bize aittir. Ürün üretip, satıp zarar ediyoruz. 20 milyon zarar edeceksek bu şirketi niye kurduk. Bu yapıyı kökten değiştireceğiz. Barcelona yılda 400 milyon Euro ciro elde ediyor. Çıktığımız bu yol Galatasaray’a hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı. Fatinoğlu, daha sonra ekibiyle fotoğraf çektirdi.




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