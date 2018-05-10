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10 Mayıs 2018 13:50

Ali Koç: "3 kupayı kazanma şansımız var"

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, "3 kupayı kazanma şansımız var" diye konuştu.

Ali Koç:

10 Mayıs 2018 13:50


Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç Kapalıçarşı’da esnaf ve taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Ali Koç sarı-lacivertlilerle birlikte tezahüratlarda bulundu. Esnaf ziyaretinin sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Koç, "Seçim çalışmalarımız iyi gidiyor. Kartopu yuvarlandıkça büyüyor. Sevgi ve teveccüh var. İnşallah sandığa yansır. Yansımazsa da en hayırlısı olsun kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kazanan olsun. 25 gün kaldı. Anadolu’ya ineceğiz. Kapalıçarşı’ya gelmek istiyorduk. Esnaflar derneğine teşekkür ediyorum. Bu kadar insan biraz sıkıntı çıkarmış olabilir bunlar için özür diliyoruz. Fenerbahçe seçmeni medyada çok ilgi alıyor. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü gösteriyor. Potansiyeli o kadar güçlü ve kuvvetli ki daha ileriye gidecek potansiyeli var. Seçildiğimiz takdirde hep birlikte daha güzel günler bekleyecek" dedi.



"3 kupayı kazanma şansımız var"


Önlerinde sadece Türkiye Kupası olmadığını belirten Koç, "3 kupayı kazanma şansımız var. Genelde son haftalar bize ters işler. Umarım bu sene farklı olacak. Seçimi unutup sonuna kadar hem basketbol hem futbola odaklanmamız enerjimizi sahaya vermemiz lazım. Umarım birkaç hafta sonra çok farklı şeyleri kutluyor oluruz. Önemli olan seçim değil Fenerbahçe’nin başarılı olması" şeklinde konuştu.



"Aykut Kocaman’ın yeri başka"


Aykut Kocaman’ın yerinin kupa kazanmasa bile farklı olduğunu anlatan Ali Koç, "Aykut Kocaman hocadan fazlasıdır. 3 Temmuz’da da yakın zamanda da gördük. Başarılar var onun döneminde. Lig kupamız ve Avrupa yarı finalimiz var. Fenerbahçe’deki gönlündeki yeri farklıdır. Umarım daha çok kupalar alır. Fenerbahçe zenginliğinin parçasıdır. İnanıyorum ki kupayla döneceğiz ve diğer kupaların habercisi olur" ifadelerini kullandı.



"Örnek kulüp olmalıyız"


Hayal ettiğimiz Fenerbahçe’de eski coşku, heyecan, tutku bereketi başarısı ve örnek kulübü olacak diyen Koç, "Hem kendi alanlarında hem spor dallarının hepsinde katkı sağlayabilecek bir Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe’nin en büyük gücü taraftarıdır. Doğru pozisyonlanırsa fark oluşturacak rekabet oluşturacak güçtedir. Fenerbahçe’de helvayı yapacak her türlü malzeme var" açıklamasını yaptı.




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