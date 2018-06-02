Ali Koç, Aziz Yıldırım’a cevap verdi

Aziz Yıldırım’ın çok rahat yalan söylediğini ifade eden Koç, “Selim Soydan’a benim FETÖ projesi olduğumu söylediniz” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın açıklamalarının ardından Başkan Adayı Ali Koç söz aldı. İstedikleri noktaya geldiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Koç, “Ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Televizyona çıkalım dedik tenezzül etmediniz. Kavga etmek istiyorsanız hadi yapalım. Küçükken ebelemece oynardık. Dedim ki başkan, çıkalım konuşalım, defterleri açalım. Her şeye laf yetiştirdiniz. Ne oldu da buraya gelip kükrüyorsunuz. Son dakika atarsınız topu, kimsenin imkanı kalmaz. Olaylarla başlayalım. Başkanım çok rahat yalan söylüyorsunuz. O kadar rahat yalan söylüyorsunuz ki, ben üzülüyorum bir Fenerbahçe Başkanı olarak bunları söylediğinizde. Ümit Özat isterse bağlansın. Murat Özaydınlı burada mı? 2004 yılı Rize maçının ardından Ümit Özat kaptandı. Kırmızı kart görmüştü. Ben de locada maç seyrediyordum. Ümit Özat da, Murat Özaydınlı bizim locada diye, locaya gelmişti. Ben maçı seyrediyorum ve Ümit Özat’ın içeride olduğunu bilmiyordum. Bir pozisyon oldu ve gayriihtiyari, ’Allah belanı versin’ gibisinden konuştum. Bir baktım arkamda kaptan, sen ne yapıyorsun falan gibisinden konuştu. Murat Özaydınlı da kendisini çıkardı. Benim korumalarımın kendisini çıkardığını söyledi ama benim o dönemde korumam yoktu. Bir kürekçi arkadaşımla Murat Özaydınlı kendisini çıkardı dışarı. Yakışıyor mu Fenerbahçe Başkanı’na böyle laflar” açıklamasını yaptı.

“Rahmetli abim de Galatasaray üyesi olmak zorunda kalmıştı”

Aziz Yıldırım’ın, Ali Koç’un listesinde bulunan Burhan Karaçam’ın Galatasaray’a üye olduğunu açıklamasıyla ilgili olarak da konuşan Koç, “Fenerbahçe Başkanlığı’nı resmen açık artırmaya çıkarmışsınız. Değerlerden, anlatmak istediklerimizden, felsefeden anlamıyorsunuz. Hakikaten bunları verebiliyorsanız, niye veremiyorsunuz. Fenerbahçe’ye katkı sağlamak için sizin dopinginiz olabiliyorsam, bu da bana yeter. Helal olsun. Burhan Karaçam konusu, doğrudur. Ben bilmiyor muyum yönetime alacağım kişiyi. Fenerbank’ı incelesin diye yolladığınız, o zaman sevdiğiniz, şimdi işinize gelmeyince sevmediğiniz Burhan Karaçam. Aynen bana yaptığınız gibi kendisini itibarsızlaştırmak istiyorsunuz. Kendisi Ulus’ta oturmaktadır. Galatasaray Adası’nın tesislerini kullanabilmek için üye olmak zorunda kalmıştır, sonrasında üyeliğini iptal ettirmiştir. Rahmetli abim Mustafa Koç, ata çok meraklı bir insandı. Mecburen bu sporu yapabilmek için Galatasaray Binicilik Şubesi’ne üye olmuştu. Benim abim böyle durumda Galatasaraylı mı oldu?” diye konuştu.

“Medya kuruluşlarını arayıp, soru gönderiyorsunuz”

Aziz Yıldırım’ın insanları kulübe ücretsiz üye yaptığını ifade eden Ali Koç, “Siz bilabedel üye yapıyorsunuz insanları. Başkalarının ücretlerini ödeyerek yapıyorsunuz. Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs’tan ’2000 yılından beri aidat ödemiyorum ama oy kullanabilecekmişim’ dedi. Yalan ya da doğru, kendi açıklaması. Size soruyorum, binlerce insanın aidatını ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz? Ben kimsenin aidatını ödemiyorum. Karımın, kayınvalidemin aidatlarını ödüyorum. Ne isterseniz getirin, topunuz gelin, neyiniz varsa getirin. Gelelim daha ciddi konulara. Geçen gün, bir radyoya çıktım. Bir soru sordular ve çok garibime gitti. Bu soruyu başka medya kuruluşunda da sordular. Dediler ki, kulüpten arıyorlar, şu soruyu soruyorlar, ’Madem Ali Koç’tun, neden o takımın dağılmasına engel olmadın’ diye soruyorlar. Aziz Yıldırım arayıp, soru sorduruyor. Ali Yıldırım şahidimdir. Aykut hoca, Nihat Özbağı, Nihat Özdemir, sen, ben vardık. ’Biz bu takımı şampiyon yapmalıyız, pamuk eller cebe, her birimiz 10’ar milyon Euro verelim’ dedim mi, demedim mi? Vicdanınla söyle, dedim mi, demedim mi?” ifadelerini kullandı.

“Benim FETÖ projesi olduğumu söylediniz”

Aziz Yıldırım’ın korkup kaçtığını iddia ettiği Ali Koç, “Gelelim çok daha ciddi bir konuya. Cimer-Bimer konusu. Yapılan bir suç duyurusundan korkan bir adam Fenerbahçe’nin haklarını nasıl savunacakmış. Başkan, bugün yarın size bir otobüs çarpsa, Fenerbahçe’nin haklarını sizden başka kimse koruyamaz mı? Bimer-Cimer konusu ciddidir. İnsanların gözüne bakarak doğruları çarpıtıyorsunuz diyordum, net yalan söylüyormuşsunuz. Selim Soydan bana, benim FETÖ projesi olduğumu söylediğinizi söyledi. Siz sinirliyken doğruları söylersiniz. Bunu pek çok yerde söylüyorsunuz. Öyle noktaya geldik ki, yalan makineleriyle konuşacağız neredeyse. Burada kupa kaldırma konusu. Mahmut Uslu da o kupayı kaldırtmazdım dedi. Ben o gün gaz yedim. Benden dolayı mı Galatasaray o kupayı burada kaldırdı? Mali konulara gelince de, o kadar değerler ve ilkeler düştü ki. 1 fazlasını vereceğiz ne demek? Lütfen verin. Siz ne vereceğinizi söyleyin, ben 1 fazlasını vereceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

“150 milyon Euro veriyorum”

Ali Koç’un sözlerinin ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Aziz Yıldırım, “Ben sponsorluklarla beraber 150 milyon Euro veriyorum bu kulübe. O da gelsin parayı koysun. Kulübün parası olsun. Ben artırdım, sen artırdın yok. 150 milyon veriyorum sponsorlarla beraber. Yaşasın Fenerbahçe” dedi.

Aziz Yıldırım’ın konuşmasının ardından kongrenin ilk günü tamamlandı.