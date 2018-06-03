Ali Koç: “Bir hayal gerçekleşmek üzere”

Onlar sayesinde buralara geldik. Onlar bize, biz onlara inandık. Bir hayal gerçekleşmek üzere” dedi.

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda düzenlenen seçimli genel kurulda sarı-lacivertlilerin başkan adaylarından Ali Koç açıklamalarda bulundu. Akşama kadar kongre üyeleriyle beraberiz ifadelerini kullanan Koç, “Fenerbahçelilere sesleniyorum, lütfen gelin oyunuzu kullanın, sabredin biraz. Hepinizi bekliyoruz. Güzel bir gün. Güneş doğdu. İnşallah yarın sabah daha güzel güneş doğacak. Kongreye yüzde 85-90 katılım olur. Dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum, onlar sayesinde buralara geldik. Onlar bize, biz onlara inandık. Bir hayal gerçekleşmek üzere. Taraftar herhalde bana inanıp güveniyor, seviyor. Ben zaten taraftarım,taraftar olduğum için aday oldum. İnşallah Fenerbahçe için en hayırlısı olur. Aziz Yıldırım’a kızgın değilim, o benim başkanım” diye konuştu.