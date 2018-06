Ali Koç: “Bu yolda kimseye biat etmedik”

Koç, “Bu yolda kimseye biat etmedik. Ben sizlere inandım, sizler de bana. Kendimizi sorgulayacak hiçbir ilişkide bulunmadık” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kongresi’nde kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90’ını alarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı olan Ali Koç, ilk konuşmasını yaptı. Fenerbahçe Kongresi’nin hayırlı olmasını dileyen Koç, “Nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum, hiçbir şey planlamadım. Ben dereyi görmeden paçaları sıvayan birisi değilim. Hatta buradan arkadaşlarla bizim restorana yemeğe gidelim dedim ama yer bulamadım. Ben size teşekkür ederim. Tebrik edecek o kadar çok insan var ki. Ben sadece bu başarının vitriniyim. Bu yolda hep inandım ve ne dedim, kim kazanırsa büyük farkla kazanacak. Siz bana ve ekibime öyle şeyler yaşattınız ki bu yolculukta. Çok emindik kendimizden ama bir şeyleri yanlış mı görüyoruz dedik. Bu sevgi bu inanç, bu umut, bu güven, az insana nasip olabilecek bir şey. Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığınız zaman kendimizi sorgulayacağımız hiçbir harekete, ilişkiye ve eyleme girmedik. Bu da sizin sayenizde oldu” diye konuştu.

“Herkes yolcu, taraftar hancı”

Kendisine kongrelerin başka olduğunun söylendiğini ifade eden Ali Koç, “Ben her zaman olur mu öyle şey dedim. Kongre üyeleri taraftardır, tribünlerin temsilcileridir dedim. Bu inançla gittiğim her yerde, kongre üyelerimizi üzmek pahasına, ’Herkes yolcu, taraftar hancı. Ben de bir taraftarım’ dedim. Bugün çok duygu yüklüyüm, ne diyeceğimi tam bilemiyorum. Teşekkür etmeye başlasam, sahura kadar burada kalırız. Bu sizin başarınız. Ben size, siz bana inandınız. Sizleri mahcup etmemek için ben ve arkadaşlarım, bu yolda saygı ve sevgide kusur etmemek için itinayla davrandık. Küçük bir ekibimiz vardı. Başardıklarımızı görünce, bu kadar az insanla mı yaptınız dersiniz. Ama biz sizlerle başardık” dedi. Ali Koç sözlerinin ardından ekibini ve yönetim kurulunu sahneye davet etti.

“Burhan Karaçam ve Semih Özsoy’a teşekkürler”

Yola 2 kişiyle başladıklarını söyleyen Ali Koç, “Burhan Karaçam’a gittim ve ’Sana ihtiyacım var. Var mısın?’ dedim, ’Sonuna kadar varım’ dedi. Onu hiç görmediniz. Onun ofisinde toplanırdık. Finansal çalışmaları hep orada yaptık. Diğer isim Semih Özsoy. Kendisiyle yönetim kurulundaydık. O dönemde de çok samimi değildik. 3 Temmuz’dan sonra farklı bir dostluğumuz oldu. Bu süreçte minimum hata yaptıysak, onun sayesindedir. Satır arası okuması ve zekasıyla minimum hata yaptık. Aba altından sopa göstermek için iyilik adı altında bilgi getirenler oldu. Burada hem Burhan Abi’ye hem de her adımımda yanımda olan Semih Özsoy’a teşekkür etmek istiyorum. Bir kısmını burada gördüğünüz bu arkadaşlarla yola çıktık. ‘Tam zamanı şimdi’ sloganını onlar buldu. İletişimimizi bu arkadaşlarla yaptık, adımlarımızı onlarla attık. Kendimize inandık ama her zaman mütevazı davrandık. Bu arkadaşlar UNİFEB’den. Bu arkadaşlar Fenerbahçe’nin geleceği. Bir başarı varsa sizindir. Sizin arzularınızı yerine getirmek de bu arkadaşlar sayesinde oldu” ifadelerini kullandı.

“Bugün keşke şampiyonluk kutlasaydık”

Tribünlerdeki coşkuya dikkat çeken Ali Koç, “Bugün keşke şu anda şampiyonluk kutlasaydık. Ama inşallah o günler de gelecek ve şampiyonluklar kutlayacağız. Burada en büyük teşekkür de aileme. Belki onlar mutfakta değildiler ama benim bangır bangır yola çıkmama, dönüşü olmayan yola çıkmama, her türlü riske, her türlü iftiraya göğüs germemde yanımda oldular. Bugün dediler ki, kaybetsen de üzülme. Allah en hayırlısını verir. Allah verdi. Allah doğrunun yanında oldu. İyilik kazanacak dedik ve iyilik kazandı. Ne kadar teşekkür etsem az. Sizler de şu anda burada milyonların vitrinisiniz. Esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yola çıkıyoruz. Beklentiniz çok yüksek. Nasıl yanımda, yanımızda durdunuz ve bizi inandırdıysanız, bundan sonra da Fenerbahçe için ancak hep beraber başarabiliriz. Herkesin çorbada tuzu olacak. Ben ve arkadaşlarım, hayallerimizi gerçekleştirecek iklimi sizlere sunacağız ve hep beraber bu hayalleri gerçekleştireceğiz. Bayrakları çıkarmaya hazır olun. Eski güzel günlere hazır olur. Mutlu olmaya, övünmeye, gurur duymaya hazır olun. Allah hepinizden razı olsun” açıklamasını yaptı.

“Aziz Yıldırım, 3 Temmuz mücadelesinde bize yardım etmelidir”

Ailesine teşekkür ederek sözlerini sürdüren Ali Koç, “Anneme, babama, abime, karıma çok teşekkür ederim. Bir teşekkür de Nina’ya, Ömer’e ve Cem’e. Nina, Semih’in eşi. Ömer’le Cem de onun tatlı çocukları. Onlar da babalarından çok uzakta kaldılar. Her şey geride kaldı. Affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. Fenerbahçe’nin tüm zenginliklerini ve tüm potansiyelini ortaya çıkarıp bu camiayı ayağa kaldıracağız. Bir teşekkür de Aziz Yıldırım’a. O olmasaydı ben burada olmazdım, Semih burada olmazdı, bu stat olmazdı, Türkiye’deki pek çok stat olmazdı. Fitili biz ateşledik. Göreceksiniz yakın zamanda Türkiye’de müthiş basketbol sahaları olacak. O olmasaydı, bizim salonumuz da olmazdı. O olmasaydı, amatör sporlar bu kadar gelişmezdi. Fenerbahçe geliştikçe bütün rakiplerimiz gelişti. Bunları unutmayın. Hayatta herkesin artıları ve eksileri vardır. Bu bilançonun sonunda da tek bir netice vardır. Başkanımız, Fenerbahçe’ye kattığı her şeyle efsane başkan olmayı fazlasıyla hak etmiştir. En büyük kahramanlığını da 3 Temmuz’da göstermiştir. Çünkü kendisi direkt hedef alınmıştır. Camianın başı olarak kendisi, bazı yönetici arkadaşlarımız ve yönetici olmayan bazı arkadaşlarımız direkt hedef alındı. 12 Mayıs’ta burada yaşananları ben gördüm. Resmen taraftara tuzak kuruldu ve daha maç başlamadan gaz sıkıldı. Ama bizim en zayıf olduğumuz anda dimdik ayakta durdu. Hem o hem camiamız bu işten çok darbe yedik. Camia olarak dimdiktik ve o dönemde her şeyi göğüsleyebilirdik. Hakkımız bize verilene kadar, hak ettiğimiz maddi zararlar karşılık görene kadar hepimiz dimdik duracağız. Fener’le kimse başa çıkamaz” ifadelerini kullandı.

“Vefa Küçük sayesinde adil bir ortam oldu”

Uzun bir sürecin kendilerini beklediğini söyleyen Ali Koç, “Bu süreçte bu işin en büyük savaşçısı, kabul ettiği takdirde Aziz Yıldırım olacaktır, kabul etmemesi için hiçbir sebep görmüyorum. Bu durum hukuk ortamında gidecek. Ama Allah korusun, yargıdan hiç hak etmediğimiz bir karar çıkarsa, bu camiayı bir daha test ederlerse, size o zaman yine ihtiyaç olacaktır. Biz büyük bir aileyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu bize ışık olacak. Onun yılında yürümeye devam edeceğiz. Atamız belki Fenerbahçeli ama onun hangi takımı tuttuğu önemli değil, kimin onun yolunda yürüdüğü önemli. Hepinizin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Bize bu rüyayı yaşattığınız için, bir hayali gerçeğe dönüştürdüğünüz için ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah biz de sizin hayallerinizi yerine getiririz. Bugün burada adil bir ortam olduysa, Vefa Küçük’ün sayesinde olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben sizin sesiniz, sizin gözünüz kulağınız olmaya, sizi temsil etmeye devam edeceğim. İnşallah buna layık olacağım” diyerek sözlerini tamamladı.