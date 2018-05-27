Bu konu hakkında bir şey söylemiyorum ama istikrara inanıyorum. Devam ederse katkılarının olacağını biliyorum ancak Fenerbahçe taraftarının da beklentisini göz ardı etmemek lazım” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2-3 Haziran’da yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Koç, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair konulara değindi. Teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili soruya yanıt veren Koç, "Devam etmeyi çok isterdim. Bu konu hakkında bir şey söylemiyorum ama istikrara inanıyorum. Devam ederse katkılarının olacağını biliyorum ancak Fenerbahçe taraftarının da beklentisini göz ardı etmemek lazım" diye konuştu.

“Aykut Kocaman bir hocadan fazlasıdır”

Aykut Kocaman’ın bir hocadan fazlası olduğunu belirten Koç, “3 Temmuz’u biz beraber yaşadık. Aykut hocanın, insanlığıyla, adamlığıyla benim kalbimde yeri farklıdır. 3 Temmuz’da birlikte neler yaşadığımızı bir biz, bir de Allah bilir. Aykut hoca o dönemde takımı motive etti. Son maça kadar şampiyonluk şansımızı korudu, orada çok önemli bir liderlik gösterdi. Türkiye Kupası’nı yıllar sonra onunla aldık. UEFA’da yarı final oynadık. Aykut Kocaman bu camianın değeridir. Devam etmek çok isterdim. Bu konu hakkında bir şey söylemiyorum ama istikrara inanıyorum. Devam ederse katkılarının olacağını biliyorum ancak Fenerbahçe taraftarının da beklentisini göz ardı etmemek lazım” ifadelerini kullandı.

“Alex’in gönlümüzdeki yeri farklı”

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza hakkında da konuşan Ali Koç, "Alex’in de hepimizin gönlünde yeri farklıdır. Hataları olmuştur. Özellikle son dönemde hatalar yapmıştır ancak gidiş şekli kabul edilemez. Jübile sistemini her futbolcumuz için geliştirmeliyiz, sadece Alex için değil. Fenerbahçe’nin, sporcularıyla iyi bir şekilde ayrılması lazım. Onlar bizim bir anlamda elçimiz. Alex, şu an teknik heyette yer alamaz. Kendini bu alanda geliştirmesi lazım. Çok zeki birisi. Gelecekte olabilir" şeklinde konuştu.

“Obradovic istediği sürece burada olacak”

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic’i öven Koç, "Obradovic’ten Allah razı olsun. O devam etmek istediği sürece burada, bizimle olacak" dedi.