Ali Koç ve yöneticiler Belçika'da organizasyona katıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Belçika Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonuna katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi Belçika Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği geceye katıldı. Etkinlikte Sevil Zeynep Becan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Metin Şen, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan ve Ozan Korman Tarman hazır bulundu.

Belçika Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Korkmazer, Ali Koç ve yöneticileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söylerken, Anderlecht maçı için çok iyi hazırlandıklarını ve bundan sonra da faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Ali Koç ise Avrupa'daki Fenerbahçe derneklerinin kulübü temsil ettiğini belirterek, faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Koç, Belçika Fenerbahçeliler Derneği'nin Fenerium'dan çok büyük miktarda ürün satın alarak kulübe maddi destek verdiğini de anlattı. Organizasyonun davetlileri arasında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve Saint-Josse'nin Türk Belediye Başkanı Emir Kır da yer aldı.

Karşılıklı hediyeler verilen etkinliğin sonunda üzerinde 'Başkanımız Ali Koç Brüksel'e hoşgeldiniz' yazılı bir pasta kesildi. Pasta kesimine eski futbolcular Serhat Akın ve Önder Turacı da katıldı.