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16 Mayıs 2018 15:16

Ali Koç: "Yürüyüşümüze kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz"

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, "Fenerbahçe’yi sadece koşulsuz sevenlerle olan yürüyüşümüze kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Ali Koç:

16 Mayıs 2018 15:16


Sarı-lacivertli kulüpte mevcut başkan Aziz Yıldırım ile seçim yarışı veren Ali Koç, yazılı bir açıklama yaptı. Seçim kampanyasının yürütüldüğü internet adresinden açıklama paylaşan Koç, şu ifadelere yer verdi:



"Son günlerde, Fenerbahçe’mizin adını bile asla anmaması gereken bir meczubun, adımızı kullanarak yapmaya çalıştığı algı oyunlarına şahit oluyoruz.



Bu ve bu gibi kişilerin, seçimimize az bir süre kala maksatlı olarak ortaya çıkarak, bizi desteklediklerine dair paylaşımlar yapmasından çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz.



Tüm Fenerbahçelilerden ricam, bu yola çıktığımız ilk günden itibaren söylediğimiz gibi, lütfen uyanık olalım ve satır aralarını çok iyi okuyalım.



Bizim, çıktığımız bu yolda ilkelerimiz ve çizgimiz çok nettir.



Fenerbahçe’yi sadece koşulsuz sevenlerle olan yürüyüşümüze kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.



Bu kutsal yolda, Fenerbahçe düşmanları ile olabilecek tek alakamız, gerektiğinde Fenerbahçe’miz için onlarla karşı karşıya gelmekten ibarettir.



Ayrıca unutulmamalıdır ki; Fenerbahçe başkanlarını Fenerbahçeliler seçer!"




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