Ali Kuşçu Uzay Evinde dersler başladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen, Ali Kuşçu Uzay Evi'nde eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesinin gençlere ve çocuklara yönelik yatırımlarından olan Ali Kuşçu Uzay Evi, kapılarını 9. kez öğrencilere açtı.

Tüm imkanların kullanıldığı Alibeyköy Osmanlı Park içerisinde bulunan kendi enerjisini üretebilen "Yeşil Bina"da hizmet vermekte olan uzay evinde çocuklar yaşayarak ve görerek öğrenmeye devam ediyor.

Ali Kuşçu Uzay Evi tarafından düzenlenen 9'uncu Amatör Astronomi programının ilk haftasında öğrenciler Güneş Sistemini öğrendiler.

Akıllı minikler atölyede ise Güneş'in ve gezegenlerin özelliklerinin yer aldığı Güneş Sistemi kartlarını yaptılar.

Ali Kuşçu Uzay Evi sorumlusu ve eğitimcisi Hatice Bahar Atalı çocukların derste çok heyecanlı olduğunu dile getirirken şu ifadelere yer verdi; “Buraya gelen çocuklar zaten çok meraklı. Yeni şeyler öğrendiklerinde merakları daha çok artıyor. Bazı öğrencilerimiz konularla ilgili okuma yapmış oluyorlar. Ali Kuşçu Uzay Evi çocuklarımız için çok iyi bir fırsat. Burada Üniversitelerden alanında uzman akademisyenleri konuk ediyoruz. Çocuklarımızı doğru kaynaklara yönlendiriyoruz. Bize bu imkanları sunan Eyüpsultan Belediye Başkanımız Remzi Aydın'a çok teşekkür ediyorum.”