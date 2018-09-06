Ali Palabıyık’ın eli cebinden ayrılmıyor

Genç hakem Ali Palabıyık, Süper Lig’de bu sezon en fazla penaltı düdüğü çalan ve en fazla kart gösteren hakem konumunda.

Süper Lig’de bu sezon mücadelelerin oldukça sert geçmesi hakemlerin çıkarttığı kart sayılarına da yansıdı. Türkiye Futbol Federasyonu Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, 18 sarı kart, 2 kırmızı kartla bu sezonun ilk 4 haftalık periyodunda elini en fazla cebine götüren hakem konumunda. Palabıyık, 2 kez penaltı noktasını göstermesiyle bu alanda da zirvede yer aldı.

Süper Lig’in ilk 4 haftasında en fazla kart gösteren hakemlerin listesi şu şekilde:

Ali Palabıyık: 18 sarı kart, 2 kırmızı kart

Ümit Öztürk: 13 sarı kart, 1 kırmızı kart

Bülent Yıldırım: 13 sarı kart

Halis Özkahya: 12 sarı kart

Yaşar Kemal Uğurlu: 11 sarı kart

Hüseyin Göçek: 10 sarı kart, 1 kırmızı kart

Cüneyt Çakır: 10 sarı kart

Fırat Aydınus: 9 sarı kart, 1 kırmızı kart

Özgür Yankaya: 7 sarı kart, 3 kırmızı kart

Alper Ulusoy: 8 sarı kart, 1 kırmızı kart