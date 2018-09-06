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06 Eylül 2018 09:47

Ali Palabıyık’ın eli cebinden ayrılmıyor

Spor Toto Süper Lig’de 4 hafta geride kalırken, en fazla kart gösteren hakemlerin listesi belli oldu.

Ali Palabıyık’ın eli cebinden ayrılmıyor

06 Eylül 2018 09:47

Genç hakem Ali Palabıyık, Süper Lig’de bu sezon en fazla penaltı düdüğü çalan ve en fazla kart gösteren hakem konumunda.


Süper Lig’de bu sezon mücadelelerin oldukça sert geçmesi hakemlerin çıkarttığı kart sayılarına da yansıdı. Türkiye Futbol Federasyonu Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, 18 sarı kart, 2 kırmızı kartla bu sezonun ilk 4 haftalık periyodunda elini en fazla cebine götüren hakem konumunda. Palabıyık, 2 kez penaltı noktasını göstermesiyle bu alanda da zirvede yer aldı.


Süper Lig’in ilk 4 haftasında en fazla kart gösteren hakemlerin listesi şu şekilde:



Ali Palabıyık: 18 sarı kart, 2 kırmızı kart


Ümit Öztürk: 13 sarı kart, 1 kırmızı kart


Bülent Yıldırım: 13 sarı kart


Halis Özkahya: 12 sarı kart


Yaşar Kemal Uğurlu: 11 sarı kart


Hüseyin Göçek: 10 sarı kart, 1 kırmızı kart


Cüneyt Çakır: 10 sarı kart


Fırat Aydınus: 9 sarı kart, 1 kırmızı kart


Özgür Yankaya: 7 sarı kart, 3 kırmızı kart


Alper Ulusoy: 8 sarı kart, 1 kırmızı kart




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