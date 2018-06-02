Ali Şen: "Aziz Yıldırım’a teşekkür etmek gerekiyor"

Fenerbahçe Eski Başkanı Ali Şen, Seçimli Olağan Genel Kurul’da kürsüye çıkarak yaptığı açıklamada, Fenerbahçe başkanlığının ardından her zaman kalp ilişkisinin devam ettiğini söyleyerek, "Allah’ın verdiği son güne kadar da bu ilişki bitmeyecek. Vefa Küçük’ün Divan Başkanı olmasından dolayı çok memnunum. Soyadı Küçük ama kendisi çok büyük bir Fenerbahçeli’dir. Burası daha önce çayırdı. 100 sene geçti. 1908 yılında çayır olan burası şu anda nerelere geldi. Öyle bir kongre yapıyoruz ki, New York Times bunun haberini yapıyor. Bu stadı yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

Genel kurul üyelerini kırdı geçirdi

Geriye bakıldığında yanlış ve hataların yapılabildiğini söyleyen Şen, "Kalp kırmalar oluyor. Aziz Yıldırım da benim çok kalbimi kırmıştır ama o hakkı kendisine veriyorum. Kulüplerde görevler gelip geçicidir" dedi. Stadın doğusunun neresi olduğunu soran Ali Şen, başkanlık döneminde birlikte çalıştığı Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün, "Başkanım siz neresi diyorsanız doğu orasıdır" lafının ardından, "Gazeteciler ben başkan olduğum dönemde Vefa Küçük’e gidip, ’Vefa Bey, Ali Şen diktatör galiba. Sizin fikirlerinizi soruyor mu’ diye sorular soruyor. Vefa da cevap veriyor, "Bizim hepimizin fikirlerini alır ama sonrasında kendi bildiğini yapar" Görüyorum ki Aziz Yıldırım da aynısını yapıyor" ifadelerini kulandı. Ali Şen’in sözleri sonrasında genel kurul üyeleri uzun süre güldü.

Aziz Yıldırım: "Başkanım ben buradayım"

1947 yılında kulübe para lazım olduğunu ve bir bankadan 100 bin TL borç alındığını söyleyen Ali Şen, "O bankanın sahibi, bugün başkan adayı olan Ali Koç. 70 sene önceden bugünün başkan adayını öngörmüş bankacılar. Aziz Yıldırım’ın yaptığı hizmetleri her zaman takdirle karşıladım. Benim bir rüyam vardı. Türkiye’deki büyük ailelerinin çocuklarının kulüplerde görev almalarıydı bu rüyam. Ali Koç’un başkan adayı olması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için de büyük şans. Aziz Yıldırım’a 2006 yılından dolayı teşekkür ediyorum. 2006 yılında Ali Koç’u yönetim kuruluna aldı ve bugünleri yaşamamızı sağlayan temelleri Aziz Yıldırım attı. Gelen kişinin daha iyi hizmetler yapmasından gurur duyacağına eminim. Aziz Yıldırım’ın kalbinde de Ali Koç’un olduğunu biliyorum. Aziz Yıldırım’ı Fenerbahçeliler asla unutmayacak" dedi.

Ali Şen konuşmasının ardından Aziz Yıldırım’ın yanına giderek kendisini öptü. Bunun ardından Yıldırım kürsüye gelerek, "Değerli Fenerbahçeliler. Başkan beni öpüyor ama ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Rahat olsun" açıklamasını yaptı. Ali Şen, alkışlar ve tezahüratlarla kürsüden indi.