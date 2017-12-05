Ali Serim: “Dövizde panik yapmaya gerek yok”

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Finans ve Strateji Uzmanı Ali Serim, dolar kuruyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Serim, “Bu yılın başında dolar kuru için 3,6 - 3,7 gibi bir seviye tahmininde bulunmuştum. Son günlerde dolar kurunda yaşanan tüm hareketliliğe rağmen yılın başında yaptığım tahmini muhafaza ediyorum. Dövizde trajedi bekleyenler daha çok beklerler. Yatırımcıların panik yapmasına sebep olacak hiçbir veri yok” dedi.

“Büyüme ve enflasyon birbiriyle ilişkilidir”

Enflasyonun beklentilerin üzerinde çıkmasının ülke ekonomisinin yakaladığı büyüme oranının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle bağlantılı olduğunu dile getiren Serim, “Hatırlatmamız gerekirse geçtiğimiz ay IMF, Türkiye için 2017 büyüme beklentisini yüzde 2,5’ten yüzde 5,1’e; 2018 büyüme beklentisi ise yüzde 3,3’ten yüzde 3,5’e yükseltilmişti. Aynı şekilde başkaca birçok kurum da beklentilerini revize etmişti. İlk beklenti ile gerçekleşme arasındaki büyük farka dikkat çekmek isterim. Bendeniz ise yüzde 6 seviyesini hepsinden önce ifade etmiştim. Yaşadığımız bu durumun tersi de işleyebilmektedir fakat bunun için belli eşik noktaları mevcuttur. Genel kabul gören araştırmalarda gördüğümüz üzere enflasyonun gelişmiş ülkelerde yüzde 3, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 13 eşiğini geçtikten sonra büyümeyi olumsuz etkilemeye başlamaktadır. Türkiye özelinde yapılan araştırmalarda yüzde 1 birimlik enflasyon artışı büyümeyi yüzde 0,6 oranında azaltmaktadır fakat başkaca istisnai durumlar da mevcuttur” diye konuştu.

Serim, “Türkiye’den bir Titanik hikayesi çıkmaz” diyerek “Karamsarlar boş yere karanlık senaryolara sarılıyorlar zira ülke ekonomisi geldiği noktada Titanik gibi bir ‘transatlantikten’ ziyade ‘buzkıran gemisi’ benzeri bir yapıya evrilmiştir. Buzkıranlar geçici olarak sıkışsa da her zaman buzulları kıra kıra yollarına devam ederler” şeklinde konuştu.