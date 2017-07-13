Ali Serim: “Türkiye, enerjinin İpek Yolu oluyor”

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Finans ve Strateji Uzmanı Ali Serim, 22’nci Dünya Petrol Kongresi kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Doğalgazın dünya çapında yükselen önemini Türkiye tabanında değerlendiren Serim, tüm ülkeler açısından önemli olan enerji konusunun Türkiye tarafında çok önce fark edilerek hareket geçildiğini, enerji konusunun üretim ve dolayısı ile refah ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

“Tüketilen enerjinin yüzde 42’si elektrik üretimine gidiyor”

Enerji sektöründe elektrik üretiminin önemli bir yer kapladığını aktaran Serim, “Tüketilen enerjinin yüzde 42’si elektrik üretimine gidiyor. Bu elektriğin yaklaşık olarak yarısı sanayi tarafından tüketiliyor. Enerjideki düzen ülkedeki düzen ile doğrudan bağlantılı olduğu için her ülke açısından stratejik öneme sahip. Bu noktada da en büyük enerji kaynaklarından biri olan doğalgaz ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz gün 22’nci Dünya Petrol Kongresi’nde masaya yatırılan tartışmalardan anladığım doğal gazın daha da önemini artıracağı oldu. Zaten bir süreden beri Katar Krizine ülkenin sahip olduğu muazzam doğal gaz rezervleri çerçevesinden bakıyorum zira Katar’a cephe alan ülkelerin iddialarının arkasında ülkenin muazzam doğal gaz rezervlerinden kaynaklanan endişelerin olduğundan şüpheleniyorum” dedi.

Sektörün devlerinden dikkatini çeken çeşitli örneklemelere yer vererek, dünya çapında gaz alanındaki gelişmeleri yorumlayan Serim, “Fransız Total Grubu’nun Araştırma ve Üretimden Sorumlu Başkanı Arnaud Breuillac konuşmasında ’doğalgaz portföyümüzü artırıyoruz’ derken bu trendi dev petrol şirketlerinin çoktan kader olarak kabullendiğini bana göre ilan ediyoruz diyordu. Yine Suudi Saudi Aramco şirketinin CEO’su Amin Nasser doğalgaz piyasasında paylarını arttırmak için yapacakları yatırımları İstanbul’da açıklarken benzer bir mesaj veriyordu" diye konuştu.

“En büyükler arasında yerimizi alacağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın aynı sebeplerle Türkiye’de arz güvenliğini sağlamak amacıyla doğalgaz ve LNG altyapısını güçlendirmeye verilen önemi vurguladığını dile getiren Serim, "Türkiye 190 milyon metreküplük günlük taşıma kapasitesini 400 milyon metreküpe çıkarıyor. 2023’de sayın Bakan’ın ilan ettiği üzere 11 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitemizle en büyükler arasındaki yerimizi alacağız. Denizlerimizde gaz arama faaliyetlerine hız verilmesi de önemli” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin komşu ülkelerinin de bulunduğu Ortadoğu bölgesinin, dünya üzerinde kesin olarak belirlenmiş en fazla doğalgaz rezervine sahip bölgesi olduğunun bilindiğini aktaran Serim, "İçerisinde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, İran, Irak, Umman ve Suudi Arabistan’ın da yer aldığı Ortadoğu Bölgesinde kanıtlanmış doğalgaz rezervi bugün 79 trilyon 430 milyar metreküp. Bunun yarısından fazlası ise İran (33 trilyon 500 milyar) ve Katar (24 trilyon 299 milyar) da bulunuyor" açıklamalarında bulundu.

“Türkiye doğalgaz açısında da zenginliğin ortasında ve çok stratejik bir konumda”

Ortadoğu’nun hemen arkasından 65 trilyon 422 milyar metreküp doğalgaz rezervi ile Doğru Avrupa ve Avrasya bölgesinin geldiğini söyleyen Serim şu ifadeleri kullandı: "Burada da Rusya bölgenin toplam rezervinin yarısından fazlasını elinde bulundurmaktadır. Dünyadaki en önemli iki zengin doğalgaz kaynağının tam ortasında ve dolayısıyla doğalgaz boru hatları üzerinde yer alan Türkiye’nin konumunun bu anlamdaki önemi de son dönemde daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. İlk boru hattımız olan Rusya - Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (batı hattı) 845 km uzunluğundadır. Takipçileri olan toplamı binlerce kilometre uzunluğundaki Mavi Akım Gaz Boru Hattı; Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı (İran - Türkiye); Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE); Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Enterkoneksiyonu (ITG); Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP); Türk Akımı Gaz Boru Hattı Projesi ülkemizin enerji alanındaki konumunun anıtsal başarılarıdır ve ülkemizin yükselecek refahının önemli unsurlarıdır. Enerji sektörünün uzmanları tarafından, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin önümüzdeki yıllarda ilk olarak Türkiye ile doğalgaz ihracatına yöneleceği ve hemen arkasından yine bu doğalgaz boru hattı ile başka ülkelere de bu gazın gönderilmeye başlanacağı söyleniyor”.

“Türkiye enerjinin İpek Yolu oluyor”

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede ülkemizin terminal rolünün giderek güçleneceğini vurgulaması, inşası planlanan yeni petrol ve doğalgaz boru hatları projelerinin ülkemizin benzeri olmayan konum ve rolünü pekiştireceğini vurgulaması tüm dünyaya bir mesaj niteliğindeydi" diyen Serim, "Zira bu hakikat enerji arz eden bölge ülkeleri ve enerjine ihtiyaç duyan başta Avrupa Birliği olmak üzere dünya güçlerinin Türkiye ile müttefik olarak ilişkilerini günümüzde gözlemlediğimizin ötesinde bir özenle ve samimiyetle yönetmeleri mecburiyetinde olduklarını gösteriyor” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.