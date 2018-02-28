Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, Türkiye’de kurumsal bankacılık sektörü ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye’de kurumsal bankacılık günün gerisinde kaldığını belirten Serim, bankaların KOBİ’lerin canını sıktığını, ilişkilerin ortaklık formatında yürütülemediğini belirtti.

Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, teknolojik altyapısı ve sunduğu bireysel ürünlerle bankacılık sektörünün dünyanın birçok ülkesinden ilerideyken aynı şeyi kurumsal bankacılıkta söylemek mümkün olmadığının altını çizerek, "Kredi komiteleri teknik olarak yetersiz. Girişimciyi ve KOBİ’leri anlayamadıkları gibi önemli fırsatları da heba eden bir tutum içinde olan çok sayıda banka var. Nakit kredilerde likidite baskısıyla tutuculuğu anlamlandırmak mümkün olsa da rasyoların imkan tanımasına rağmen tahsis edilmeyen gayrinakdi kredileri açıklamak çok zor. Daha müşterisinin ne iş yaptığını tam olarak anlayamayan bankalarla karşılaşıyorum. Mali analiz ve kredi notlamasında yetiştirilecek elemanlar konusunda devlet desteği gerekli. Bankaların teknik analiz kadroları girişimcilik eğitimine tabi tutulmalı. Proje finansmanı konusunda eğitimlerin yetersizliği acilen giderilmeli"dedi.

"Bankaların proje finansmanında daha aktif olmaları teşvik edilmeli"

Devlet bankalarının 1990’lı ve 2000’li yılların krizleriyle mücadele ederken çok fazla sıktığını kaydeden Serim, "Regülasyonların ölçüsü kaçtı. Bankaların KOBİ’lere destek olabilmesi için aşırı regülasyonlardan vazgeçilmelidir. Türkiye bankacılık sektörünün bugünkü sağlıklı görüntüsü tartışmasız bu regülasyonlar sebebiyle mümkün oldu. Fakat, gelinen noktada piyasaya destek olması gereken bankaların ellerini bağlayan noktalar var. Bankaların proje finansmanında daha aktif olmaları teşvik edilmeli. Özellikle de gayrinakdi tarafta performans tatmin edici hale gelmeli. Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2017 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 334 milyar TL’ye yükselmiştir.

Risk bakiyesinin 297 milyar TL’si nakdi, 37 milyar TL’si gayrinakdi kredi şeklinde kullandırılmıştır. Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 47’si enerji, yüzde 19’u altyapı, yüzde 11’i gayrimenkul sektörüne aittir. Diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 23’dür. Tüketici ve konut kredileriyle proje finansmanı kredileri neredeyse aynı tutardadır dersem durumun ilginçliği anlaşılacaktır. Dünya örneklerinde kurumsal krediler tüketici kredilerinin kat ve kat üzerindedir. Nakdi kredilerin daha bol arz edilmesi için gerekli şartların olgunlaşması birçok parametreye bağlı olsa da gayri nakdi kredilerin bollaşması bankacılık anlayışının KOBİ’lerin önünü açan çözüm ortağı olarak yapılacak bir tanımlamaya bağlıdır" ifadelerini kullandı.